Во время паводков у павлодарского фермера утонула пасека

Павлодарский фермер из-за «большой воды» потерял все ульи с пчелами. Ущерб составил почти 3 миллиона тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время прошедших паводков в селе Розовка пасека оказалась под водой. Местный фермер Николай Хохленко своими силами сделал насыпь, но это не помогло.

— Ничего не предвещало беды, вода сначала была далеко. Мы устроили противопаводковые насыпи, уложили мешки при въезде на территорию. Но ночью поднялся сильный ветер. В половину шестого утра мы поехали проверить ситуацию, вода стояла высотой в метр: наши двухкорпусные ульи были полностью скрыты водой. Наши старания по отсыпке грунта оказались напрасными — все смыло, — рассказал потомственный пчеловод Николай Хохленко.

После затопления пасека не уцелела, под водой оказалась обкопанная территория с ульями, полными пчел. Предприниматель написал заявление, после чего на место приезжала специально созданная комиссия. Был составлен акт.

У Николая Хохленко все документы оформлены: есть паспорт на пасеку, ветеринарные сертификаты о том, что пчелы здоровы, он платил налоги. Каждый улей приносил предпринимателю в сезон 100-150 килограммов меда. Пчеловод из Розовки регулярно выставлял свой товар на сельхозярмарке в Павлодаре. Сейчас Николай Хохленко надеется на помощь от государства, чтобы восстановить свое дело после паводков. За помощью он обратился в отдел предпринимательства и Палату предпринимателей.