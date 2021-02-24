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Во время пандемии лучшие возможности для обучения создал Satbayev University

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Февраля 2021, 09:00
Во время пандемии лучшие возможности для обучения создал Satbayev University

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр Болонского процесса и академической мобильности Министерства образования и науки РК в «Докладе по реализации параметров Болонского процесса в вузах республики» признал Satbayev University (Политех) лидером по массовым открытым онлайн-курсам, передает МИА «Казинформ».

В докладе отмечено, что за 2020 год Satbayev University разработал 400 массовых открытых онлайн-курсов (28% от общего числа онлайн-курсов всех университетов Казахстана). В тройку лидеров, обеспечивших реальное наполнение дистанционного образования во время пандемии, вошли также Рудненский индустриальный институт (263 курса) и Университет КИМЭП (246 курсов).

В докладе отмечено, что Satbayev University также вошел в число университетов, предоставляющих возможности дистанционного обучения наибольшему числу студентов. На сегодняшний день на платформе собственной разработки Satbayev University обучается более 9500 человек, что составляет 13% всех казахстанских студентов, обучающихся в онлайн-режиме. Студенты получили полноценную систему онлайн-образования, которая предоставляет доступ к изучению около 3000 дисциплин, а платформа PolytechOnline стала в Казахстане самой богатой по своему содержанию.

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Такой результат достигнут за счет быстрой мобилизации подготовленных специалистов: в Satbayev University над курсами работают 619 человек и специализированная продакшн-студия для разработки контента и технической поддержки онлайн-режима. Контроль усвоения учебного материала студентами обеспечивается электронной системой прокторинга на основе искусственного интеллекта. При этом курсы университета отличаются краткостью и емкостью, что важно для модульного обучения в условиях мобильного мира.

Университет начал активно внедрять в свою практику использование открытых онлайн-курсов в связи с пандемией. В настоящее время эта работа дала импульс нескольким новым направлениям применения информационных технологий.


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