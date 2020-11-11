Во время пандемии казахстанцы стали чаще смотреть отечественные телеканалы - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время пандемии казахстанцы стали чаще смотреть отечественные телеканалы. Об этом сообщила председатель правления АО РТРК «QAZAQSTAN» Ляззат Танысбай, выступая на Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время пандемии и у нас произошли большие изменения. В составе корпорации «Қазақстан» находится несколько республиканских телеканалов, радиостанций, а также региональных телеканалов. Во время карантина пришлось выполнять две главные миссии в качестве менеджера. Первое – это безопасность наших сотрудников. Как вы знаете, у нас очень большой коллектив. Поэтому мы по возможности работников некоторых редакций отправили на удаленку, а некоторых поделили по сменам. Многие наши режиссеры, редакторы получили опыт работы в онлайн-режиме», - сказала Ляззат Танысбай.

Однако, как отметила руководитель корпорации, это коснулось не всех работников.

«Потому что перед нами всегда стоит задача – представлять нашим зрителям проверенную, точную информацию, а также обеспечивать их качественным телевизионным контентом. Во время карантина увеличился спрос на проверенную, правдивую и оперативную информацию. Поэтому во время пандемии возросла роль телевизионщиков. К примеру, только телеканал «Qazaqstan» на тему КВИ подготовил и выпустил в эфир 200 роликов», - добавила Ляззат Танысбай.

По ее словам, в Казахстане во время пандемии увеличился просмотр отечественных телеканалов на 22%.











