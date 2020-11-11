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Во время пандемии казахстанцы стали чаще смотреть отечественные телеканалы - эксперт

11 Ноября 2020 12:30
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Во время пандемии казахстанцы стали чаще смотреть отечественные телеканалы - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время пандемии казахстанцы стали чаще смотреть отечественные телеканалы. Об этом сообщила председатель правления АО РТРК «QAZAQSTAN» Ляззат Танысбай, выступая на Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во время пандемии и у нас произошли большие изменения. В составе корпорации «Қазақстан» находится несколько республиканских телеканалов, радиостанций, а также региональных телеканалов. Во время карантина пришлось выполнять две главные миссии в качестве менеджера. Первое – это безопасность наших сотрудников. Как вы знаете, у нас очень большой коллектив. Поэтому мы по возможности работников некоторых редакций отправили на удаленку, а некоторых поделили по сменам. Многие наши режиссеры, редакторы получили опыт работы в онлайн-режиме», - сказала Ляззат Танысбай.

Однако, как отметила руководитель корпорации, это коснулось не всех работников.

«Потому что перед нами всегда стоит задача – представлять нашим зрителям проверенную, точную информацию, а также обеспечивать их качественным телевизионным контентом. Во время карантина увеличился спрос на проверенную, правдивую и оперативную информацию. Поэтому во время пандемии возросла роль телевизионщиков. К примеру, только телеканал «Qazaqstan» на тему КВИ подготовил и выпустил в эфир 200 роликов», - добавила Ляззат Танысбай.

По ее словам, в Казахстане во время пандемии увеличился просмотр отечественных телеканалов на 22%.





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#СМИ   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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