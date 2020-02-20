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Во время непогоды в ВКО потерялся пастух со скотом

20 Февраля 2020 14:46
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Во время непогоды в ВКО потерялся пастух со скотом

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане во время непогоды потерялся пастух со скотом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В департаменте по ЧС сообщили, что накануне к спасателям обратились за помощью в поисках пастуха в Жарминском районе, который вышел с зимовки для перегона скота и не вернулся.

«К поискам приступили сотрудники оперативно-спасательного отряда города Семей, а также специалисты местного исполнительного органа, полицейские и население. В 4:30 часов утра был найден скот, а в 9:50 и сам пастух», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Кроме того, к спасателям обратились за помощью еще с двух участков автодорог. Так, в Кокпектинском районе на участке Байбура, что в 30 км от села Кокпекты в снежном плену оказался один автомобиль. Сотрудники на автомобиле КУНГ выехали к месту заноса. Обнаружив на трассе сломанный легковой автомобиль, оказали помощь в его ремонте и сопроводили до села.

Также, на 37 км. автодороги республиканского значения Семей-Кайнар силами ПЧ-11 из снежного заноса вызволен легковой автомобиль. Три человека эвакуировали на КУНГе, а автомобиль сопроводили до города Семей.

Напомним, что в Восточно-Казахстанской области 19 февраля разыгралась сильная метель. Спасатели рекомендовали жителям не покидать населенные пункты. Трассы республиканского и областного значения были закрыты. Всего было закрыто и ограничено движение на 16 участках автодорог.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Орал Ерланулы

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