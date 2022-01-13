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Во время комендантского часа разрешили встречать и провожать пассажиров в Нур-Султане

13 Января 2022 20:53
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Во время комендантского часа разрешили встречать и провожать пассажиров в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время комендантского часа в столице допускается встречать и провожать пассажиров из аэропорта и железнодорожных вокзалов. Обязательное условие - наличие билетов на руках (фото) и документов, удостоверяющих личность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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По информации комендатуры города, данные меры приняты для удобства пассажиров. Также в целях доставки пассажиров во время комендантского часа ранее Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата города и ТОО CTS запустили спецрейсы маршрутных автобусов сообщением «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» - «Вокзал «Нурлы жол», которые курсируют с 21:00 до 06:00 утра.

В комендатуре напомнили, что в городе действует комендантский час с 23:00 до 07:00 утра. Горожанам запрещается выходить на улицу. Город патрулируют правоохранительные органы в круглосуточном режиме.

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в оперативный штаб комендатуры по номеру 71 60 20 либо в службу «IKomek109».


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#Нур-Султан   #Транспорт  
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