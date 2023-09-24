Сколько стоит обучение в частных школах Акмолинской области

В новом 2023-2024 учебном году в 542 школы Акмолинской области за парты сели более 137 тысяч учащихся, в том числе и 14395 первоклассников. Обучение в государственных школах бесплатно, кроме того, в текущем году учащиеся с 1 по 4 классы обеспечены бесплатным питанием. Но есть среди школ региона и частные. Во сколько обойдется родителям обучение ребенка в частной школе, выяснял корреспондент МИА «Казинформ».Итак, мы обзвонили несколько частных школ Акмолинской области, чтобы выяснить, насколько дорогой спектр услуг они предлагают школьникам региона.

Начальная школа ТОО «Алатау School» города Кокшетау. Здесь оплата в месяц составляет 70 тысяч тенге, в которые входит не только само обучение, но также питание и продленка до 18.30. В дополнительные 20 тысяч обойдутся кружки, ведь кружковая работа здесь выездная. То есть детей возят в художественную школу, на рукоделие, футбол, в бассейн, на конный спорт и т.д. Домашнее задание выполняется учениками на продленке, поэтому рюкзаки школьники не носят, а все учебные принадлежности оставляют в школе в выделенном индивидуальном шкафчике.

А вот пребывание в нулевом классе в этой школе обойдется чуть дороже - 75 тысяч тенге. Кружков у таких малышей еще нет.

Начальная школа «Advanced Junior school» в Кокшетау. Здесь оплата уже в два раза больше - 140 тысяч тенге в месяц. Полный день пребывания ребенка - с 8.30 до 18.00. В оплату входит также 4-разовое горячее питание, продленка и кружки – шахматы, рисование, английский с носителем, каратэ и хореография. Обучение идет в течение всего дня.

Начальная школа «Mega intellectual». Здесь оплата варьируется. 1-2 классы платят по 118 тысяч тенге в месяц, 3-4 классы – 120 тысяч в месяц. А вот нулевые классы посещают школу или с 8.30 до обеда (13.00) и платят 50 тысяч тенге, или же с 9.00 до 18.00, но обойдется это уже в 150 тысяч тенге в месяц.

В расценки входит трехразовое питание (завтрак, обед и полдник). У учащихся с 1 по 4 классы есть также кружки. За них, правда, нужно дополнительно платить 15 тысяч в месяц. Это робототехника, арт-студия, шахматы, футбол, джампинг, французский и английский языки и т.д.

Но есть частные школы и в районах области. Кстати, оплата у них гораздо меньше.

Так, расценки в школе «Мерей» города Щучинска по сравнению с областным центром показались чисто символическими. Обучение и пребывание в школе учащимся начального звена обойдется в 16 тысяч тенге в месяц. Входит сюда и трехразовое питание, и продленка до 18.00. После занятий учителя занимаются с детьми дополнительно, к примеру, каллиграфией, а вот дополнительные кружки платные: английский и хореография - по 2 тысячи тенге в месяц. Первоклассникам в текущем году повысили оплату до 22 тысяч тенге.

Что ж, многим может показаться обучение в частных школах Акмолинской области дорогим, но если сравнивать со школами, к примеру, Алматы , в которых за учебный год родитель платит по несколько миллионов тенге, то в Кокшетау все выглядит более-менее дешевым. В конечном итоге только самим родителям решать, в какой школе будет учиться их ребенок, исходя из своего подхода к образованию и возможностей.