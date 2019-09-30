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Во сколько в Казахстане начнется трансляция вечера бокса Головкин — Деревянченко
30 Сентября 2019 22:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром 6 октября казахстанские любители бокса смогут увидеть в прямом эфире из Нью-Йорка (США) бой Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) и Али Ахмедова (15-0, 11 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 05:00 по времени Нур-Султана. Главный же бой вечера, Головкин — Деревянченко, будет транслироваться в прямом эфире на двух казахстанских телеканалах — Qazsport и Qazaqstan. Его ориентировочное время— в 09:00.
Напомним, Али Ахмедова ждет бой с американским боксером Эндрю Эрнандесом (20-7-2, 9 КО), а Геннадий Головкин сразится с украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) за два вакантных пояса чемпиона мира в среднем весе — IBF и IBO.
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