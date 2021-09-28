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    11:26, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Во сколько оценили реконструкцию аэропорта Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Евразийский банк развития профинансирует расширение и модернизацию Международного аэропорта Алматы на 40 млн долларов. Общая стоимость инвестиционный программы составляет 780 млн долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует расширение и модернизацию Международного аэропорта Алматы в объеме около 40 млн долларов. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с ТОО «TAV Kazakhstan».

    Общая стоимость инвестиционный программы составляет 780 млн долларов.

    Международный аэропорт Алматы является крупнейшим воздушным портом в Республике Казахстан и имеет высокое международное значение благодаря обширной зарубежной маршрутной сети. На сегодняшний день в условиях мер по противодействию пандемии в аэропорту обслуживается около 7 грузовых авиакомпаний и 27 пассажирских авиакомпаний, что в среднем составляет 177 рейсов в день.

    Согласно плану модернизации ключевой инфраструктуры, ТОО «TAV Kazakhstan» планируется строительство нового терминала и модернизация действующего аэропорта, устранение ограничений пропускной способности, развитие маршрутов, увеличение количества рейсов, повышение качества обслуживания клиентов.

    В синдикат кредиторов входят: Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG. На сегодняшний день синдикат кредиторов подписали Соглашение об условиях финансирования.

    «Аэропорт города Алматы играет стратегическое значение для авиатранспортной отрасли Республики. До пандемии в 2019 году аэропорт города Алматы обеспечил транспортировку более 64% пассажиров и более 84% грузов от общего количества перевозок воздушным транспортом. Его модернизация будет способствовать устойчивому экономическому росту всей страны и развитию международной транспортно-логистической инфраструктуры. Более того, проект позволит создать более 1000 новых рабочих мест, что имеет также высокое социальное значение. Этот проект также демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС», - заявил Амангельды Исенов, заместитель председателя Правления Евразийского банка развития.

    Теги:
    Транспорт Инвестпроекты Аэропорт Главная Алматы для mail.ru
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