Во сколько оценили реконструкцию аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Евразийский банк развития профинансирует расширение и модернизацию Международного аэропорта Алматы на 40 млн долларов. Общая стоимость инвестиционный программы составляет 780 млн долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует расширение и модернизацию Международного аэропорта Алматы в объеме около 40 млн долларов. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с ТОО «TAV Kazakhstan».

Общая стоимость инвестиционный программы составляет 780 млн долларов.

Международный аэропорт Алматы является крупнейшим воздушным портом в Республике Казахстан и имеет высокое международное значение благодаря обширной зарубежной маршрутной сети. На сегодняшний день в условиях мер по противодействию пандемии в аэропорту обслуживается около 7 грузовых авиакомпаний и 27 пассажирских авиакомпаний, что в среднем составляет 177 рейсов в день.

Согласно плану модернизации ключевой инфраструктуры, ТОО «TAV Kazakhstan» планируется строительство нового терминала и модернизация действующего аэропорта, устранение ограничений пропускной способности, развитие маршрутов, увеличение количества рейсов, повышение качества обслуживания клиентов.

В синдикат кредиторов входят: Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG. На сегодняшний день синдикат кредиторов подписали Соглашение об условиях финансирования.

«Аэропорт города Алматы играет стратегическое значение для авиатранспортной отрасли Республики. До пандемии в 2019 году аэропорт города Алматы обеспечил транспортировку более 64% пассажиров и более 84% грузов от общего количества перевозок воздушным транспортом. Его модернизация будет способствовать устойчивому экономическому росту всей страны и развитию международной транспортно-логистической инфраструктуры. Более того, проект позволит создать более 1000 новых рабочих мест, что имеет также высокое социальное значение. Этот проект также демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС», - заявил Амангельды Исенов, заместитель председателя Правления Евразийского банка развития.