Во сколько обойдутся сборы первоклассника в школу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году сборы первоклассника в школу обойдутся родителям более чем в 50 тысяч тенге. Корреспондент МИА «Казинформ» посчитала, сколько денег нужно будет на покупку канцелярии, школьной и спортивной формы.

У современных родителей сейчас масса возможностей приобрести школьные товары: специализированные рынки, онлайн торговые площадки, магазины сниженных цен и старые добрые рынки.

Канцелярские товары привычнее и удобнее покупать в магазинах. В Петропавловске таких несколько, ассортимент широкий, цены разные. Все можно посмотреть, потрогать, оценить вес. Последнее немаловажно, поскольку современные школьники вынуждены носить с собой массу учебников и материалов. Для подсчета общей суммы, необходимой на покупку рюкзака и канцелярии, корреспондент агентства взяла наиболее низкие цены, найденные в магазине.

Первое, что требуется первокласснику – ранец. Небольшие рюкзаки можно приобрести за 3,5 тысячи тенге. Если из-за формата учебников они не подойдут, то тогда придется заплатить на 2-3 тысячи больше.

Самый простой пенал стоит 350 тенге, популярные у детей пеналы-книжки – от 1,2 тысячи тенге. На ручки, карандаши, линейку, ластик, точилку в зависимости от количества предметов придется потратить около 1 тысячи тенге. Набор простых карандашей, 6 цветов стоит 280-300 тенге, фломастеры стольких же цветов нашлись в магазине за 195 тенге, пластилин из 12 цветов – от 700 тенге.

Тетради в клетку и линию 12 листов - от 45 тенге за штуку. На первое время их потребуется хотя бы по 10. Обложки на них стоят от 40 тенге, таким образом 800 тенге нужно на 20 обложек. Кстати, похожий товар в интернет-магазине можно найти за 580 тенге. Обычно первоклассникам покупают еще и папку для тетрадей, чтобы те меньше сминались в портфеле у юных школьников. Приобрести их в канцелярском магазине можно за 450 тенге. Обложки на учебники стоят от 160 тенге за штуку. Их понадобится не менее 7.

Дневник желательно приобретать в твердом переплете. Стоит он от 580 тенге.

На уроки изобразительного искусства и технологии, как минимум, нужно купить набор цветной бумаги – от 120 тенге, цветного картона – от 265 тенге, белого картона – от 115 тенге, клей ПВА – от 165 тенге, клей-карандаш – от 245 тенге, ножницы с закругленными безопасными краями – от 330 тенге, альбом – от 220 тенге за 10 листов, стакан-непроливайку – от 125 тенге, акварельные краски не менее 12 цветов – от 505 тенге, гуашь не менее 12 цветов – от 1 100 тенге, кисти для рисования – набор из трех штук от 440 тенге.

Это самый минимальный набор канцелярских принадлежностей. Возможно, потребуется еще палитра, папка для ИЗО, непромокаемый фартук и нарукавники, сумка для сменной обуви и прочее.

Помимо канцелярии первокласснику нужно купить школьную и спортивную форму. В Петропавловске пошивом школьной формы занимаются местные ателье. Комплект для девочки из юбки и жилета обойдется в 17 400 тенге, для мальчика брюки и жилет – 19 200 тенге. Цены зависят от размера одежды. Можно приобрести уже готовую форму либо заказать по меркам ребенка. Еще 5-7 тысяч понадобится на покупку туфель для будущего ученика.

Многие родители предпочитают заказывать рубашки и спортивные костюмы в интернет-магазине. Цены на белые блузки и рубашки разные. За одну придется заплатить не менее 4 тысяч тенге. Затраты на спортивный костюм, футболку и обувь для занятий физкультурой составят около 13 тысяч тенге.

Даже по самым скромным подсчетам на сборы в школу родителям первоклассника потребуется около 57 тысяч тенге. В эту сумму не вошли носочки, колготки, нижнее белье, аксессуары для волос для девочек, верхняя одежда и сезонная обувь.

В социальных сетях североказахстанцы делятся, сколько средств они уже потратили на сборы детей в школу. Суммы самые разные в зависимости от возраста ребенка, потребностей. Многие пользователи указывают, что затраты большие на покупку канцелярских товаров.

Ранее в Бюро национальной статистики сообщали, что за год цены на канцелярские принадлежности возросли на 64,4%. В частности, значительно подорожали школьные тетради, шариковые ручки, цветные карандаши и альбомы для рисования.