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Во сколько обойдется создание Международного центра промышленной кооперации на границе с Узбекистаном

11 Января 2023, 16:40
Во сколько обойдется создание Международного центра промышленной кооперации на границе с Узбекистаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько средств планируется вложить в создание Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе с Узбеситаном сообщил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется разработка технико-экономического обоснования проекта. Стоимость расходов на территории Узбекистана порядка $ 45 млн, Казахстана – около $ 100 млн», - сказал Серик Жумангарин на расширенном заседании коллегии ведомства.

Ранее глава Минторговли заявлял, что проводится работа по открытию сетей приграничных центров торговли, транспортировки, логистики и промышленной кооперации. На границе с Узбекистаном создается международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия», реализуется дорожная карта.

Серик Жумангарин также отметил, что в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута особое внимание уделяется развитию инфраструктуры восточной ветки «Север-Юг» в направлении Ирана. Основной приоритет – развитие потенциала перевозок в направлении Индии и Пакистана.


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