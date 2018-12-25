Во сколько обойдется отогрев машины в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С приходом сильных морозов для многих автовладельцев актуальным становится вопрос отогрева машин. Корреспондент МИА «Казинформ» выяснил, сколько сейчас стоит эта услуга, и какой сервис туда входит.

На сегодняшний день цена отогрева машины в черте города в целом стабильна - она варьируется от 8 до 10 тысяч тенге.

За эту сумму почти во всех случаях вам предложат следующий «пакет» услуг: отогрев двигателя безопасной тепловой пушкой, прокаливание залитых свечей зажигания, компьютерная диагностика, проверка давление бензонасоса, подъем компрессии на месте без разбора двигателя и приезд механика, который будет выявлять проблему.

В такую же сумму встанет и вызов эвакуатора в случае, если автомобиль наотрез «отказывается» заводиться - от 8 до 10 тысяч тенге. В случае, если проблемы с двигателем застигли вас на трассе, размер оплаты меняется - от 300 до 350 тенге за 1 км.

Вместе с тем, многие владельцы эвакуаторов подчеркивают, что в сильные морозы трассы перекрываются, и помочь незадачливому автолюбителю смогут только службы спасения.