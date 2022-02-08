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Во сколько обходится дошкольное образование в СКО

8 Февраля 2022 17:51
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Во сколько обходится дошкольное образование в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области определили размер платы за место в детском саду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующее постановление «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы на 2022 год в Северо-Казахстанской области» появилось на сайте открытых нормативно-правовых актов.

Согласно документу, размер родительской платы определяется исходя из расчетов, предоставленных отделами образования районов и города Петропавловска.

В областном центре средняя стоимость расходов на одного воспитанника в месяц в группах с неполным днем пребывания составляет 18 311 тенге, в группах с пребыванием детей в течение 10,5 часов – 42 208 тенге, в санаторных группах – 62 530 тенге, в специальных группах по типам нарушений – 74 808 тенге. В селах эти суммы несколько выше.

В Петропавловске размер родительской платы в дошкольных организациях образования с посещением детей до трех лет в месяц в группах с пребыванием детей в течение 10,5 часов предлагается на уровне 13 450 тенге, в дошкольных организациях образования с посещением детей от трех до семи лет в месяц в группах с пребыванием детей в течение 10,5 часов – 16 750 тенге.

Постановление будет находиться на обсуждении до 18 февраля.

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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Цены и тарифы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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