Во сколько начнется трансляция вечера бокса Каната Ислам - Уолтер Каутондоква

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В субботу, 26 октября, в Алматы пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой казахстанца Каната Ислама (26-0, 21 КО) с намибийцем Уолтером Каутондоквой (18-1, 17 КО) за титул чемпиона WBO International в среднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Вечер бокса начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. С 19:00 прямую трансляцию организует телеканал «Qazsport». Также в прямом эфире бои будут показаны на официальном сайте промоутерской компании «Qazaq Promotions».

Полный кард вечера бокса в Алматы:

Канат Ислам (Казахстан, 26-0, 21 КО) — Уолтер Каутондоква (Намибия, 18-1, 17 КО)

Руслан Мырсатаев (Казахстан, 6-0, 6 КО) — Юрий Быховцев (Беларусь, 10-17-3, 5 КО)

Арман Рысбек (Казахстан, 6-0, 5 КО) — Мухитдин Раджапбаев (Узбекистан, 10-6-1, 7 КО)

Сапарбай Айдаров (Казахстан, 3-0, 2 КО) — Ярослав Мануилов (Украина, 2-2, 2 КО)

Аскар Ерубек (Казахстан, 1-0, 1 КО) — Владислав Баранов (Украина, 6-4-2, 4 КО)

Акетелиеке Жиенси (Китай, 10-3-3, 2 КО) — Максим Воронин (Украина, 3-0, 1 КО)

Нурсултан Аманжолов (Казахстан, 1-0, 0 КО) — Михал Банбула (Польша, 13-31-4, 0 КО)

Даулет Даукенов (Казахстан, 5-1, 3 КО) — Иван Петров (Молдова, 3-1-1, 0 КО)

Бексултан Раушанов (Узбекистан, 5-1, 3 КО) — Александру Ионицэ (Румыния, 7-1-1, 5 КО).





Фото:instagram.com/islamkanatqazaq