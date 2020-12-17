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Во сколько начнется бой Головкин — Шеремета: точное время

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Декабря 2020, 02:22
Во сколько начнется бой Головкин — Шеремета: точное время

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На DAZN рассказали, во сколько телезрители смогут увидеть предстоящий бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Согласно официальной информации, бой Головкин — Шеремета начнется утром в субботу, 19 декабря, в 07:30 по времени Нур-Султана. В этом поединке Геннадий поставит на кон свои титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Напомним, пояса IBF и IBO Головкин вернул себе в октябре 2019-го, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО). Шеремета выступил в андеркарде этого вечера бокса, нокаутировав во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса (27-6, 14 КО).

Ранее сообщалось, что телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» покажут поединок Головкин-Шеремета в прямом эфире.


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