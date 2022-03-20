Во сколько алматинцам обойдётся приготовление Наурыз коже

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни страна отметит праздник Наурыз. В этот день на каждом столе можно отведать главное праздничное весеннее блюдо - Наурыз коже. Во сколько этой весной обойдётся приготовление традиционного блюда алматинцам, узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

Наурыз коже, обычно готовят из семи ингредиентов. У казахов цифра «семь» всегда была священным числом, и с ним связаны многие поверья.

Однако в разных регионах Казахстана Наурыз коже готовят по-разному. У каждой хозяйки есть свой традиционный рецепт, который передавался им из поколения в поколение.

Сегодня мы расскажем во сколько обойдётся Наурыз коже в этом году для алматинских семей.

У алматинки Улданы Байбатыровой своя лавка на «Зеленом рынке», где она продает национальные ингредиенты для Наурыз коже.

По её словам, основной поток клиентов у неё в середине марта, когда все начинают закупаться к празднику Наурыз.

«Ежегодно с 10 по 20 марта у нас большой приток покупателей. Что касается цен, да они не стоят на месте. К примеру, этой весной мы наблюдаем, что некоторые крупы подорожали. Горожане все же стараются покупать на рынке, нежели в обычных магазинах, так как здесь большой выбор ингредиентов и цены более приемлемые», - рассказывает продавец.

К примеру, вяленое мясо и казы в этом году на «Зелёном рынке» стоят от 4000 тенге и выше, актюбинское просо - 1300-1500 тенге, килограмм пшеницы - 1000 тенге. За килограмм домашнего курта просят от 3500 тенге.

Наурыз коже можно готовить как на мясном бульоне, так и на отваре из овощей и круп. Основной принцип - это число семь. Заправляется Наурыз коже обязательно молочно-кислым продуктом.

Кроме того, многие алматинцы добавляют в блюдо фасоль, которая стоит от 800 тенге и выше, в зависимости от качества зерна. А перловку можно приобрести за 500 тенге и дороже. Цена за литр кефира и молока - от 400-500 тенге и выше, перловка - от 300 тенге, фасоль - от 1000 тенге.

В итоге, мы примерно посчитали, что на Наурыз коже одна алматинская семья в среднем может потратить от 15 тысяч тенге и выше. Это также зависит от того, на какое количество человек будет готовится национальное блюдо.