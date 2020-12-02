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Во многом благодаря Первому Президенту РК ОДКБ состоялась - генсек организации

Автор:  
Данияр Дауталиев
2 Декабря 2020, 20:30
Во многом благодаря Первому Президенту РК ОДКБ состоялась - генсек организации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась рассказал о роли Нурсултана Назарбаева в развитии организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ваша страна сегодня является лидером в Центральной Азии, играет важнейшую роль в обеспечении безопасности этого региона. Республика стала примером многих успешных реформ. В стране оберегается национальное согласие, исторические и культурные традиции. За тридцатилетие лидерства Нурсултана Назарбаева ВВП Казахстана вырос более чем в 6 раз, улучшилось и благосостояние граждан. Все это, безусловно, заслуга всего казахстанского народа и в огромной степени это заслуга Первого Президента вашей страны», - сказал Станислав Зась в рамках международной онлайн-конференции «Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба», посвященной Дню Первого Президента РК.

Он отметил, что некоторые примеры достижений страны просто поражают.

«Я неоднократно бывал в столице Республики Казахстан. Сегодня это очень красивый, современный, комфортный быстрорастущий мегаполис, в котором стремятся жить казахстанцы. А ведь в 1994 году мало кто верил в успех этой грандиозной стройки, здесь, на ровном месте в степи. Все мы прекрасно знаем, кто инициировал и продвигал этот грандиозный проект. Сегодня столица Республики Казахстан - это жемчужина целины, и казахстанцы по праву дали имя этой жемчужине Нур-Султан», - сказал спикер.

Он отметил, что под руководством Нурсултана Назарбаева были созданы современные, хорошо оснащенные и хорошо обученные, подготовленные Вооруженные силы.

«По инициативе Назарбаева в 2009 году были созданы Коллективные силы оперативного реагирования. В 2014 году коллективные авиационные силы, которые сегодня являются надежным щитом от внешней агрессии для всех стран членов ОДКБ. Нурсултан Абишевич всегда выступал за комплексное, многоплановое развитие нашей организации и системы коллективной безопасности в целом. Сегодня, во многом благодаря Первому Президенту Республики Казахстан, ОДКБ состоялась. Уверен, что его политический авторитет будет и впредь служить делу стабильного развития нашей организации», - отметил он.


Фото: www.belta.by
ОДКБ   Безопасность   Первый Президент - Елбасы  
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