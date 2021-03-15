Во многих случаях предшествует неблагополучие в семье - МВД о фактах насилия над детьми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждое второе преступление, совершенное в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних совершается в домах, заявили в МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Каждое второе преступление, совершенное в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних совершается в жилищах, куда доступ полиции ограничен. В 30% случаях преступные действия удалось зафиксировать при сверках с органами здравоохранения уже по фактам ранней беременности. Около 70% преступлений в отношении несовершеннолетних совершаются дома и лицами из близкого окружения ребенка (отцы, отчимы, сожители матери, родственники, соседи и знакомые). К тому же усложняет механизм выявления подобных фактов еще и боязнь общественного порицания, когда жертвы и их родители, пытаются придать ситуации видимость благополучия», - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк в ходе брифинга.

Он отметил, что в результате проводимой разъяснительной работы граждане стали больше обращаться в полицию по таким фактам. Так, по заявлениям граждан в 2020 году зарегистрировано свыше трети преступлений против половой неприкосновенности детей, которые были совершены в более поздние годы. Анализ показывает, что условиями, способствующими совершению преступлений в отношении несовершеннолетних все также являются отсутствие контроля за своими детьми со стороны родителей, а нередко и простая беспечность.

«Также во многих случаях насилию предшествует неблагополучие в семье, социальная неустроенность, низкие моральные качества и злоупотребление алкоголем. Сегодня на учетах полиции состоит свыше 7 тысяч неблагополучных семей, где воспитывается более 11 тысяч детей. Ежегодно к административной ответственности привлекается свыше 40 тысяч нерадивых родителей и законных представителей. По ходатайствам органов полиции судами ежегодно около тысячи родителей лишаются и ограничиваются в своих правах», - сообщил заместитель председателя КАП МВД.

«Следует отметить, что сотрудниками полиции, только в исключительных случаях вносятся ходатайства о лишении родительских прав, то есть когда другими способами не удается исправить ситуацию. В то же время, неблагополучие в семье является проблемой социально-бытового характера, решение которой находится вне компетенции органов внутренних дел», - добавил А. Милюк.

Отметим, что с апреля 2019 года по инициативе МВД законодательно введен новый институт – медико-социальный учет несовершеннолетних и неблагополучных семей, состоящих на учетах полиции.



