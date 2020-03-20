Во имя народа, во благо страны – интервью пресс-секретаря Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Интервью пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали вышло сегодня в газете «Литер», передает МИА «Казинформ».

– Год назад для многих уход Елбасы Нурсултана Назарбаева с поста Президента стал своеобразным шоком, ведь смена руководителя государства произошла у нас впервые за почти три десятилетия. Как сегодня можно оценить опыт транзита власти в Казахстане?

– Действительно, транзит власти для Казахстана – это новый опыт, и тот факт, что смена руководства страны произошла в полном соответствии с Конституцией, подтвердил зрелость и крепость демократических устоев независимого государства.

Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев – выдающийся политик, основоположник современной казахской государственности.

Касым-Жомарт Кемелевич стремится сохранить и приумножить все наши достижения, обеспечив преемственность стратегического курса Первого Президента Казахстана.

Таким образом, транзит власти был успешно завершен с проведением всенародных выборов Президента 9 июня 2019 года, на которых Касым-Жомарт Токаев получил убедительную поддержку и обрел полноценный мандат власти от народа.

Кредо своей деятельности Глава государства четко обозначил в инаугурационной речи: «Власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами. Не обещать, а делать! Такого правила должны придерживаться все члены Правительства и акимы».

– После выборов прошло уже достаточно времени. Как реализует свои предвыборные обещания Касым-Жомарт Токаев?

– В предвыборной платформе Глава государства представил свое видение основных приоритетов дальнейшего развития страны.

Победа на выборах показала высокий уровень поддержки обществом предложенного курса. И избранный Президент немедленно приступил к работе по исполнению обещанного.

В кратчайшие сроки был принят Указ, утвердивший План действий по реализации предвыборной программы и предложений казахстанцев, полученных в ходе общенациональной акции «Бірге». В документе обозначено 106 конкретных задач и мер, направленных на дальнейшую модернизацию общества и государства.

На церемонии инаугурации 12 июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд новых идей, которые «красной нитью» проходили сквозь его работу весь прошедший год. В их числе – создание Национального совета общественного доверия и переход к концепции «слышащего государства».

Еще одним принципиальным решением Президента стало создание Виртуальной приемной на сайте Акорды, в которую уже поступило около 9 тысяч писем. Усиленное внимание к обращениям способствовало как решению проблем многих граждан, так и выработке системных мер по улучшению деятельности госорганов.

– Как бы Вы охарактеризовали стиль работы Главы государства, его принципы?

– В первый год своего президентства Касым-Жомарт Кемелевич убедительно доказал, что в своей работе он руководствуется такими принципами, как системность, оперативность, конкретность, инициативность.

С самого начала работы на высшем государственном посту Президент обозначил ключевые направления своей деятельности. Он немедленно реагировал на все значимые события в стране, давая гражданам Казахстана понять, что власть и общество – единое целое. Не оставил без внимания ни один регион страны и ни одну актуальную проблему, волнующую казахстанцев.

Тот факт, что планка работы была так высоко поднята еще «на старте» говорит, в хорошем смысле, об амбициозности Главы государства, который нацелен на достижение реальных результатов.

– Мы знаем, что график Президента весьма насыщен. Каковы общие итоги его деятельности за год?

– Яркое представление о том, насколько насыщенным стал прошедший год, может дать даже сухая статистика. В течение года Президент подписал 67 законов, 357 указов, 158 распоряжений.

С марта 2019 года Глава государства принял участие почти в 500 различных мероприятиях, среди которых особое место занимает первое Послание народу Казахстана 2 сентября 2019 года.

Касым-Жомарт Токаев совершил 26 рабочих поездок по стране, побывав во всех регионах и крупнейших городах. Что касается внешнеполитической активности, то с участием Президента прошло более 100 встреч и мероприятий.

В целом, в командировках Президент находился 58 дней: в регионах Казахстана – 30, за рубежом – 28 дней.

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие Главы государства с масс-медиа. За год он провел 3 пресс-конференции, 8 брифингов (совместно с главами зарубежных государств и международных организаций), дал 18 интервью отечественным и зарубежным СМИ, опубликовал две газетные статьи, около 1,1 тысячи сообщений в Twitter и 72 поста в Instagram.

– Учреждение Национального совета общественного доверия стало одной из важнейших инициатив Президента. Можно ли обозначить первые итоги работы НСОД?

– Национальный совет общественного доверия стал площадкой, где вырабатываются новые подходы к принятию государственных решений. Сегодня уже видны конкретные результаты работы НСОД по выстраиванию диалога между властью и обществом.

Глава государства держит на постоянном контроле работу Нацсовета, консультируется с его членами. На сегодня он провел личные встречи с 21 участником из 44.

На заседании НСОД в декабре Касым-Жомарт Кемелевич представил обстоятельный пакет реформ. В частности, он предложил снизить порог для регистрации партий с 40 до 20 тысяч. человек, внедрить институт парламентской оппозиции, перейти на уведомительный принцип организации митингов, декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса о клевете, ввести в партийных списках квоту в 30 % для женщин и молодежи.

Задачи, поставленные Главой государства перед Правительством, стали лейтмотивом всей последующей работы по модернизации госаппарата и социальной политики. И это очень важно, ведь именно на госаппарат возлагается задача создания «слышащего государства».

– О том, что сам Президент хорошо знает о чаяниях народа, держит руку на пульсе страны, показала его реакция на события, которые больше всего волновали казахстанцев.

– Действительно, прошедший период был насыщен самыми разными событиями. На нашу долю выпали серьезные испытания и потрясения, которые потребовали сплочения всего общества.

Наглядно показало единство народа и Главы государства восстановление города Арыси после взрывов на складе боеприпасов. Касым-Жомарт Токаев лично поддержал пострадавших, прибыв в Арысь в тот же день. Как и обещал Президент, в кратчайшие сроки были проведены восстановительные работы, обновлена инфраструктура, и город обрел второе дыхание.

Не осталась без внимания Главы государства катастрофа самолета близ Алматы в конце 2019 года. Он поручил оказать семьям погибших материальную помощь, провести расследование всех причин и обстоятельств инцидента.

Волевые качества Президент проявил и в связи с февральскими событиями в Кордайском районе Жамбылской области. Оперативно отреагировав на происходящее, Касым-Жомарт Токаев вновь взял на себя консолидирующую роль и укрепил общественное согласие.

В ходе своей поездки в Кордайский район в День благодарности он встретился с местными жителями, в том числе с представителями дунганской общины.

Президент подчеркнул, что благодаря обретению Независимости казахский народ сумел построить подлинную государственность, стал государствообразующей нацией. И это возлагает на каждого гражданина особую ответственность за будущее страны. Касым-Жомарт Токаев призвал местных аксакалов активно участвовать в воспитательной работе, доводя до молодежи смысл идей единства и общественного согласия.

Он заверил жителей в конкретной поддержке по решению социальных вопросов и объективном проведении всех следственных мероприятий. Глава государства отметил, что молодежь всех этнических групп, сохраняя свои обычаи и традиции, должна с уважением относиться к культуре казахского народа, уважать и изучать казахский язык и государственные символы Казахстана.

Беспрецедентные по своему масштабу меры были приняты в связи с распространением в мире нового коронавируса. Президент пошел на самые решительные действия, включая введение чрезвычайного положения на всей территории страны, ради того, чтобы сохранить здоровье и обеспечить безопасность казахстанцев.

– Социальная ситуация в обществе, повышение благосостояния граждан с самого начала стали главными приоритетами работы Главы государства. Что сделано в этой сфере?

– В сентябрьском Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» сделал сильный акцент на повышении эффективности госуправления и укреплении обратной связи с населением.

Существенным фактором в повышении поддержки малообеспеченных граждан стала обновленная адресная социальная помощь. В 2019 году АСП получили более 485 тысяч семей – это порядка 2,5 миллиона человек.

Серьезный эффект оказал подписанный в июне Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Казахстана». Долговая нагрузка на сумму до 300 тысяч тенге была снижена около 555 тысячам казахстанцев, списаны штрафы и пени еще 1,2 миллиона граждан. На эти меры было выделено 149 миллиардов тенге.

– Что предпринимается для поддержки нового поколения казахстанцев?

– Огромное значение Президент придает поддержке молодежи как главной движущей силе нации. Об этом свидетельствуют итоги прошедшего Года молодежи: было выделено 9 тысяч квартир для работающих молодых казахстанцев, 5 тысяч человек получили государственные гранты и стали предпринимателями, еще 10 тысяч молодых бизнесменов за счет микрокредитов расширили свое производство, преимущественно в сельской местности.

Хорошей поддержкой для учащейся молодежи стало увеличение на 25 % стипендий для около 230 тысяч студентов вузов и колледжей.

Новые меры поддержки для молодых людей будут предусмотрены и в рамках Года волонтера.

Исключительно актуальной стала инициатива Главы государства по созданию Президентского молодежного кадрового резерва. Из 13 тысяч претендентов были отобраны 300 наиболее подготовленных кандидатов. 132 из них уже получили назначения на должности. Таким образом, сделан первый шаг к созданию поколения управленцев новой формации.

– Какие ключевые задачи по развитию экономики ставит Президент?

– Касым-Жомарт Токаев за первый год своего президентского срока запустил множество важных процессов и поставил ряд серьезных задач. Так, в Послании народу Казахстана обозначена цель повысить производительность труда как минимум в 1,7 раза и к 2025 году обеспечить ежегодный устойчивый рост ВВП на 5 % и выше.

Глава государства поручил провести анализ эффективности госхолдингов и нацкомпаний, пересмотреть вопросы ценообразования монополистов, модернизировать налоговую систему. Наибольший отклик в среде предпринимателей вызвало решение об освобождении на 3 года компаний микро- и малого бизнеса от проверок и уплаты налога на доход.

Проверкой на прочность стали известные события на мировых рынках с начала 2020 года. В марте Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание с руководством Правительства, на котором поставил ряд задач по дальнейшему развитию страны в условиях ухудшающейся глобальной экономической ситуации.

– Внешнеполитическая повестка в первый год президентства Касым-Жомарта Токаева оказалась весьма содержательной. Какие события Вы могли бы отметить особо?

– Продолжение взятого Елбасы Нурсултаном Назарбаевым курса по проведению сбалансированной многовекторной внешней политики и усиление экономической составляющей казахстанской дипломатии – эти задачи стали определяющими в деятельности Касым-Жомарта Токаева на внешнеполитическом треке.

За год Глава государства совершил 14 визитов в зарубежные страны, в том числе 3 государственных и 3 официальных, принял участие в 12 международных форумах, саммитах и конференциях.

В качестве знаковых событий можно выделить визиты Президента Казахстана в Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, поездку на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе состоялась встреча с Президентом США. Таким образом, был установлен личный контакт с лидерами ведущих мировых держав.

Основополагающим приоритетом для нас остается выстраивание дружественных взаимовыгодных отношений со странами Центральной Азии. В этом контексте большое значение имели визиты Главы государства в Узбекистан и в Кыргызстан.

Президент также посетил Германию, Объединенные Арабские Эмираты, принял участие в работе саммитов ЕАЭС, ШОС, СВМДА, СНГ.

Казахстан, в свою очередь, за прошедший год с официальными и государственными визитами посетили 13 глав иностранных государств и правительств. Среди них необходимо отметить визиты Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Председателя Европейского совета Дональда Туска, Президента Швейцарии Ули Маурера, Президента Беларуси Александра Лукашенко.

– Будет ли Администрация Президента или его Пресс-служба проводить мероприятия, приуроченные к годовщине нахождения Касым-Жомарта Кемелевича на высшем государственном посту?

Конечно, за 12 месяцев сделано немало. Прошедший период стал временем энергичной и плодотворной работы по продвижению политических и социально-экономических преобразований, призванных вывести страну на новую траекторию развития.

Мы встречаем первую годовщину президентства Касым-Жомарта Токаева в условиях чрезвычайного положения. Понятно, что сейчас все силы государства направлены на преодоление негативных последствия пандемии коронавируса и катаклизмов, которые потрясли мировую экономическую и финансовую систему.

Несмотря на все вызовы, обозначенные приоритеты в экономике и социальной сфере остаются в силе. Государство должно исполнить в полном объеме все свои обязательства перед народом. Это главная задача, которую ставит Президент, и над решением которой он неустанно трудится.

Однако в сегодняшней ситуации абсолютно неуместно организовывать какие-либо торжественные мероприятия. Нам необходимо трудиться во благо государства, ради улучшения жизни людей.

В то же время своеобразным итогом работы, проведенной в течение этого года, стала публикация сборника выступлений, интервью и статей Главы государства, который был подготовлен к изданию Пресс-службой Акорды. Книга, которая вышла в свет под заголовком «Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу» («Преемственность. Справедливость. Прогресс»), будет состоять из четырех томов.

В первый том вошли выступления Президента на общенациональных мероприятиях, во второй – выступления в ходе поездок в регионы, в третий – речи в рамках внешнеполитических встреч, в четвертый – интервью и статьи, опубликованные в отечественных и зарубежных средствах массовой информации. Можно сказать, это будет обзор всей деятельности Касым-Жомарта Кемелевича с момента, когда он встал у руля государства.