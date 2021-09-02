Во главу угла в Послании ставится доступность и простота для гражданина - глава КИОР «Рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Идея о разработке единого социального кодекса, продолженная в текущем Послании, больше направлена на удобство для граждан, нежели на оптимизацию деятельности госорганов. Об этом на экспертном заседании Клуба экспертов рассказал председатель правления Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» Асылбек Есенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании четко прослеживается логика действий и последовательность Главы государства. Это касается, как преемственности политики Елбасы и его собственных стратегических, тактических действий. Первая инициатива Главы государства также касается дальнейшего повышения минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге. Идея о долгосрочной денежной ликвидности и комплексной поддержке субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, с финансированием 1 трлн тенге в 2018 году, переросла программу экономика простых вещей. Уровень 1 трлн тенге сохраняется и на 2022 год. Это около 70 тысяч действующих бизнес -проектов, свыше 220 тысяч рабочих мест и производство товаров на 3,5 трлн тенге. Как видим, от послания к посланию находит свое продолжение и развивается идея Главы государства по пенсионным накоплениям, по модернизации налоговой системы», - отметил глава КИОР «Рухани жаңғыру».

По словам эксперта, очень важными являются вопросы питьевой воды, транспортной инфраструктуры, государственных закупок.

«В Послании четкая линия прочерчивается по обеспечению доступности и понятности взаимодействия госаппарта с гражданами. Здесь речь идет не столько о концепции «Слышащего государства», а сколько о самом принципе гражданина прежде всего. Во главу угла в послании ставится доступность и простота для гражданина. В жилищной сфере действует много программ и в них порой можно запутаться. В текущем же послании перед «Отбасы банком» ставится задача по обеспечению взаимодействия с гражданинами по принципу «Одного окна». Выдержка из послания о том, что 100 % государственных услуг станут доступными гражданам через смартфоном. Очевидно, что с позицией пользователя-гражданина нужна следующая ступень реализации принципа «Одного окна». Даже идея о разработке единого социального кодекса, продолженная в текущем послании, больше направлена на удобство для граждан, нежели на оптимизацию деятельности госорганов», - добавил Асылбек Есенбаев.