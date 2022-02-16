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Во фристайл-акробатику нужно привлекать детей, занимающихся спортивной акробатикой – Елсияр Канагатов

16 Февраля 2022 11:39
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Во фристайл-акробатику нужно привлекать детей, занимающихся спортивной акробатикой – Елсияр Канагатов

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Во фристайл-акробатику нужно привлекать детей, занимающихся спортивной акробатикой. Такое мнение высказал директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета Казахстана Елсияр Канагатов на пресс-конференции в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы не можем сказать, что фристайл-акробатика – это вид спорта, который у нас давно развивается. Но в последние годы в этом виде мы показываем хорошие результаты. Если проанализировать выступления наших спортсменов, то на Олимпиаде в Пхенчхане в этом виде спорта лучший результат был у Жанботы (Алдабергеновой – Казинформ), она заняла 13-е место. Тогда участвовала и Акмаржан (Калмурзаева – Казинформ), она заняла 22-е место», – сказал Е. Канагатов.

По его словам, прогресс во фристай-акробатике в Казахстане есть, но большие достижения быстро не достигаются. Для этого нужно время.

Е. Канагатов отметил, что Акмаржан Алдабергенова заняла на Олимпиаде в Пекине 11-е место, Жанбота Калмурзаева – 13-е место, Шерзод Хаширбаев занял 19-е место. Для улучшения результатов нужно еще много трудиться, нужно, чтобы в стране уделялось больше внимания данному виду спорта. При этом, желательно привлекать во фристайл-акробатику детей, которые занимаются спортивной акробатикой, как ранее занимались Акмаржан и Жанбота. Следует также открывать отделения спортшкол в регионах, создавать инфраструктуру для занятия этим видом спорта и обеспечить достойную оплату труда тренеров, в том числе зарубежных.

В целом, по мнению Е. Канагатова, перспективы для развития зимних видов спорта в Казахстане есть, нужно разработать специальную программу для их развития.


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#Спорт   #Олимпиада   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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