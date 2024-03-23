Во Франции обсудили вопросы защиты наследия тюркского мира

Фонд тюркской культуры и наследия и постоянные представители Тюркских государств при ЮНЕСКО провели в Париже обсуждения, связанные с сохранением и продвижением на международной арене культурного наследия тюркских государств и народов, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinfrom.

Президент Фонда Актоты Раимкулова во время встречи подчеркнула важную роль ЮНЕСКО в сохранении культурного наследия и разнообразия в мире. Особое внимание уделено составленному ЮНЕСКО списку всемирного наследия, содержащему объекты исключительной универсальной ценности.

На встрече было отмечено, что Фонд готовит транснациональные номинации Тюркского мира для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В свою очередь ЮНЕСКО подтвердила готовность сотрудничать с Фондом в направлении представления номинаций Тюркских государств в международный реестр «Память мира» (Memory of the World Register).

В Фонде поделились также с планами по реализации издательского проекта, посвященного 950-летию «Диван Лугат ат-Турк», который считается первым энциклопедическим произведением Тюркского мира. Презентация книги намечена в Генеральном штабе ЮНЕСКО.

На встрече присутствовали постоянный представитель Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев, постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО, посол Аскар Абдрахманов, Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики во Французской Республике, постоянный представитель Кыргызской Республики при ЮНЕСКО Садык Шер-Нияз, постоянный представитель Турецкой Республики при ЮНЕСКО, посол Гульнур Айбет, постоянный представитель Республики Узбекистан, посол Камол Мухтаров, Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана во Французской Республике, постоянный представитель Туркменистана при ЮНЕСКО Максат Чарыев.

В Фонде отметили, что планируемые в текущем и следующем годах проекты реализуются в рамках программы стратегического развития TURKTIME, принятой главами Тюркских стран на Саммите Организации тюркских государств в Астане 3 ноября.