Во Франции мужчина ранил ножом в метро трех человек
Инцидент произошел в воскресенье днем, когда пассажиры метро в г. Лион, Франция, обратились в полицию в связи с опасным поведением мужчины, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Очевидцы в метро отметили агрессивное поведение с ножом 27-летнего человека, выходца из Марокко.
На станции метро Жан-Жорес мужчина был задержан полицией. Однако по данным французских СМИ, до ареста он успел ранить ножом трех пассажиров.
Пострадавшие доставлены с разными ранениями в местные больницы. К счастью, их жизням ничего не угрожает.
Сообщается, что задержанный ранее состоял на психиатрическом учете и был обязан покинуть территорию Франции в 2022 году.
Заместитель мэра г. Лион, ответственный за безопасность, Мохамед Чихи написал об этом в соцсетях.
— Наши мысли сейчас о трех раненых. Подозреваемый арестован. Спасибо муниципальным и национальным полицейским, а также пожарным. Город Лион осуждает этот серьезный акт, — говорится в сообщении.