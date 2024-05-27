Во Франции мужчина ранил ножом в метро трех человек

Инцидент произошел в воскресенье днем, когда пассажиры метро в г. Лион, Франция, обратились в полицию в связи с опасным поведением мужчины, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Очевидцы в метро отметили агрессивное поведение с ножом 27-летнего человека, выходца из Марокко.

На станции метро Жан-Жорес мужчина был задержан полицией. Однако по данным французских СМИ, до ареста он успел ранить ножом трех пассажиров.

Пострадавшие доставлены с разными ранениями в местные больницы. К счастью, их жизням ничего не угрожает.

Сообщается, что задержанный ранее состоял на психиатрическом учете и был обязан покинуть территорию Франции в 2022 году.

Заместитель мэра г. Лион, ответственный за безопасность, Мохамед Чихи написал об этом в соцсетях.