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    04:25, 27 Май 2024 | GMT +6

    Во Франции мужчина ранил ножом в метро трех человек

    Во Франции мужчина ранил ножом в метро трех человек
    Фото: freepik.com

    Инцидент произошел в воскресенье днем, когда пассажиры метро в г. Лион, Франция, обратились в полицию в связи с опасным поведением мужчины, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Очевидцы в метро отметили агрессивное поведение с ножом 27-летнего человека, выходца из Марокко.

    На станции метро Жан-Жорес мужчина был задержан полицией. Однако по данным французских СМИ, до ареста он успел ранить ножом трех пассажиров.

    Пострадавшие доставлены с разными ранениями в местные больницы. К счастью, их жизням ничего не угрожает.

    Сообщается, что задержанный ранее состоял на психиатрическом учете и был обязан покинуть территорию Франции в 2022 году.

    Заместитель мэра г. Лион, ответственный за безопасность, Мохамед Чихи написал об этом в соцсетях.

    — Наши мысли сейчас о трех раненых. Подозреваемый арестован. Спасибо муниципальным и национальным полицейским, а также пожарным. Город Лион осуждает этот серьезный акт, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Соцсети Франция Борьба с преступностью Больница Безопасность Мировые новости Нападение
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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