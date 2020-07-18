Во французском Нанте загорелся готический собор Святых Петра и Павла

НАНТ. ВВС - КАЗИНФОРМ - В субботу утром начался пожар в готическом соборе Святых Петра и Павла в Нанте - одном из самых крупных во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

На месте происшествия работают около 60 пожарных. Причина возгорания пока неизвестна.

Над собором виден столб дыма.

Через два часа после начала пожара французское телевидение показало кадры, по которым можно сделать вывод, что распространение огня прекращено, а здание в основном не пострадало. Однако официальных данных об ущербе, нанесенном сооружению, пока нет.

Этот пожар произошел через год после того, как огнем был значительно поврежден парижский Нотр-Дам.

Французская телекомпания BFM TV сообщает, что сотрудников пожарных служб вызвали на место происшествия около 07:44 по местному времени (05:44 по Гринвичу). Жителей призвали не подходить к собору.

Один из очевидцев рассказал телеканалу LCI, что он заметил пожар из своих окон - его дом находится неподалеку от собора. Этот человек говорит, что его разбудил «очень странный звон колоколов». «Я вижу, что дыма все больше и больше», - рассказывает он.

Это уже не первый пожар в соборе Святых Петра и Павла. В 1972 году огонь повредил его крышу, после чего храм реставрировали в течение трех лет. Как передает Euronews, тогда на крыше были установлены бетонные балки вместо пострадавших от огня деревянных.

При этом в сгоревшем соборе Парижской Богоматери балки оставались деревянными, что и стало причиной серьезных повреждений.

Собор Святых Петра и Павла - один из самых крупных во Франции, он всего на шесть метров ниже Нотр-Дама.