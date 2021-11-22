Во Франции заявили о стремительном начале пятой волны коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Власти Франции заявили о «стремительном» начале пятой волны коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

По словам представителя французского кабмина Габриэля Атталя, за неделю число новых случаев заражения выросло на 80%. В среднем ежедневно фиксируют 17 тыс. новых случаев. На 100 тыс. жителей приходится 164 заболевших, хотя в начале недели было 100 случаев на 100 тыс. человек.

Также сообщается, что глава фармрегулятора Италии выступил за вакцинацию третьей дозой всего населения страны. Как сообщил Никола Магрини, власти рассматривают возможность сократить до пяти месяцев интервал между полным циклом вакцинации и бустерной дозой. Пока третью дозу могут получить люди с серьезными проблемами со здоровьем и жители старше 60 лет.

Президент Кипра заявил, что примет меры в отношении противников вакцинации. Никос Анастасиадис отметил, что сначала жителям страны предоставят двух-трехнедельный период для вакцинации первым компонентом, либо завершения курса иммунизации. «После этого, конечно, меры будут ужесточены», - добавил президент.



