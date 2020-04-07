Во Франции зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Франция сообщила о 833 новых случаях смерти от коронавируса за последние сутки, это самый высокий показатель жертв коронавирусной инфекции с момента начала пандемии в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По последним данным, общее число жертв нового штамма коронавирусной инфекции Covid-19 составляет 8 911, а число инфицированных - 98 010.

«Мы еще не дошли до конца этой эпидемии», - предупредил министр здравоохранения Оливье Веран.

Данные, опубликованные французским Министерством здравоохранения в понедельник вечером, показали, что за последние 24 часа в больницах умерло 605 человек, а в домах престарелых - еще 228 человек. Тем не менее, есть и позитивные новости: число людей, находящихся в реанимации, увеличилось всего на 1,3% до 7072 человека.

Г-н Веран заявил, что правительство также начнет масштабную проверку домов престарелых, на которые приходится 27% погибших от коронавирусной инфекции. По данным официальных источников, ежедневное число погибших в Италии также выросло в понедельник после нескольких дней замедления. В Италии число жертв является самым высоким в мире и составляет 16 523 человека.

В Испании, второй по величине стране мира по числу жертв пандемии, ежедневное число смертей продолжает снижаться. Мария Хосе Сьерра, заместитель главы Комитета по чрезвычайным ситуациям, сообщила, что темпы роста вспышки коронавируса замедляются почти во всех регионах. В Испании в общей сложности погибло 13 055 человек.