Во Франции в ходе беспорядков задержали более 650 человек

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Число задержанных во время беспорядков в ночь на пятницу во Франции, вызванных убийством полицейским 17-летнего подростка, который отказался выполнить требования дорожного патруля, превысило 650, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

«В соответствии с моими указаниями по жесткому пресечению беспорядков полицейские и жандармы провели 667 задержаний», - написал Дарманен.