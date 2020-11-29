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Во Франции прошли массовые манифестации против закона о глобальной безопасности

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Ноября 2020, 03:00
Во Франции прошли массовые манифестации против закона о глобальной безопасности

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - На площадь Республики в Париже вышли тысячи противников законопроекта «О глобальной безопасности», вводящего запрет на съемку и публикацию изображений полицейских при исполнении должностных обязанностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Несоблюдение этого запрета повлечет наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

По мнению критиков законопроекта, он будет способствовать укрывательству злоупотребелений со стороны полиции. Против выступили французские СМИ, опасающиеся ограничений при освещении действий полиции.

Сторонники закона, прежде всего министр внутренних дел Жеральд Дарманен, говорят, что необходимо защитить личность сотрудников правопорядка, которые подвергаются риску преследования, угроз и насилия.

Премьер-министр Жан Костекс уже заявил, что формулировка статьи будет пересмотрена.

Скандал вокруг закона разгорелся с новой силой после публикации видеокадров избиения полицией темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера в его студии в Париже.

В демонстрации приняли участие представители оппозиционных партий: лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон, первый секретарь социалистической партии Оливье Фор, а также один из лидеров «зеленых» Яник Жадо.

Радикальные элементы среди манифестантов вступили в стычки с полицейскими, забрасывая их петардами и бутылками, и подожгли несколько машин и мотоцикл. В ответ против них был применен слезоточивый газ. Аналогичные акции протеста прошли во многих многих других городах Франции.


Права человека   Франция  
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