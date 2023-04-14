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Во Франции прошла 12-я акция протеста против пенсионной реформы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Апреля 2023, 00:50
Во Франции прошла 12-я акция протеста против пенсионной реформы ru.euronews.com

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции противники пенсионной реформы проводят 12-ю по счету общенациональную забастовку. Акция проходит за день до того, как Конституционный совет должен вынести решение о легитимности правительственного проекта. Он предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 62-х до 64 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Массовые демонстрации проходят в крупных городах страны, а также в столице.

Лидер Всеобщей конфедерации труда заявила журналистам, что протестное движение не выдохлось и борьба продолжится.

Лидер CGT Софи Бине заявила: «Я могу подтвердить, что мы еще увидимся много раз, и вы еще придете на дни мобилизации. Так что этот день точно не последний, если только Эммануэль Макрон не отзовет пенсионную реформу сегодня вечером. В таком случае это будет последний день. А завтра мы пригласим вас на большую вечеринку».

В этот четверг перебои в работе затронули нефтеперерабатывающие заводы, общественный транспорт сферу образования и почтовую службу. Из-за забастовки нарушено и авиационное сообщение. Cообщается об отмене или задержке порядка 20% авиарейсов.

Телеканал СNews сообщает о том, что как минимум 10 полицейских пострадали в ходе столкновений с демонстрантами в Париже, 36 участников столкновений задержаны на данный момент.


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