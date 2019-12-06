Во Франции бастующих против пенсионной реформы разгоняют слезоточивым газом

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Десятки тысяч рабочих вышли на улицы французских городов в четверг, чтобы выразить горячий протест против запланированных Президентом Эмманюэлем Макроном пенсионных реформ. Ожидается, что забастовка против предлагаемой Макроном единой универсальной пенсионной модели, в которой участвуют учителя, врачи, авиадиспетчеры, работники железных дорог и общественного транспорта, продлится и в пятницу, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.fr.

В четверг Министерство внутренних дел Франции подтвердило, что около 800,000 человек участвовали в демонстрациях против пенсионных реформ в стране. В одном только Париже на улицы вышли 65,000 человек. По данным профсоюзов, число протестующих гораздо выше – они утверждают, что в забастовке и демонстрациях участвовали 1,5 миллиона человек.

BBC News отмечает, что многие туристические достопримечательности, включая Эйфелеву башню, были закрыты в четверг. По данным полиции Парижа, протестующие били витрины магазинов и поджигали объекты в разных частях города. Против них был применен слезоточивый газ.

Массовая забастовка уже привела к тому, что в четверг многим французам пришлось добираться на работу и домой пешком, так как ни общественный транспорт, ни метро толком не работали. Большая часть линий парижского метро были полностью закрыты. Стоит отметить, что услугами метро пользуются 4 миллиона пассажиров ежедневно. Сотни рейсов были отменены в аэропортах страны. Также во многих школах Франции был приостановлен учебный процесс.

Водители общественного транспорта продолжат забастовку, по крайней мере, до понедельника следующей недели. Члены других профсоюзов примут решение по поводу продолжения забастовки сегодня.

За последние десять лет во Франции официальный возраст выхода на пенсию был изменен с 60 до 62 лет и остается одним из самых низких среди стран ОЭСР. В Великобритании, например, на пенсию выходят в 66 лет, а в ближайшее время возраст выхода на пенсию для британцев может вырасти до 67 лет.