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    22:00, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Во Флориде убит огромный аллигатор с телом женщины в пасти

    CBS
    Фото: CBS

    Аллигатор длиной 4 метра был убит после того, как его заметили во Флориде с телом женщины, зажатым в челюстях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Свидетель сообщил местным СМИ, что видел аллигатора в канале Ларго, сжимавшего во рту нижнюю часть туловища человека.

    В офисе шерифа округа Пинеллас заявили, что животное было убито, и подтвердили, что в канале были обнаружены останки некоей 41-летней Сабрины Пекхэм.

    Обстоятельства смерти женщины установит следствие.

    Полиция была вызвана на место происшествия в 13:50 по местному времени после сообщения о человеческих останках в канале.

    Очевидец поведал, что шел на собеседование, когда заметил аллигатора с чем-то, что изначально выглядело как манекен в пасти.

    - Я заметил, что во рту у него было тело - вроде нижней части туловища - поэтому, как только я это увидел, я побежал прямо в пожарную часть. Я впервые видел аллигатора в реальной жизни, поэтому я подумал, что это довольно круто, но как только я увидел, что это такое, я подумал: «Это что-то вроде манекена». Оно было бледным и белым, - рассказал он местному телеканалу Fox 13.

    Страница по сбору средств была создана для погибшей ее семьей, которая сообщила, что на момент смерти женщина жила в лагере для бездомных недалеко от леса.

    Власти заявили, что аллигатор был гуманно убит и извлечен из вод канала, прежде чем полицейская команда дайверов обнаружила останки Сабрины Пекхэм.

    На кадрах новостей видно, как огромный аллигатор растянулся возле дороги в окружении полицейских и машин скорой помощи.

    Судебно-медицинская экспертиза пока не установила причину смерти.

    Жители близлежащих районов рассказали, что и раньше видели в этом районе маленьких аллигаторов, но животное такого размера было обнаружено впервые.

    Теги:
    Животные Мировые новости Происшествия США
    Автор
    Татьяна Кудренок
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