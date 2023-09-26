Во Флориде убит огромный аллигатор с телом женщины в пасти

Аллигатор длиной 4 метра был убит после того, как его заметили во Флориде с телом женщины, зажатым в челюстях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Свидетель сообщил местным СМИ, что видел аллигатора в канале Ларго, сжимавшего во рту нижнюю часть туловища человека.

В офисе шерифа округа Пинеллас заявили, что животное было убито, и подтвердили, что в канале были обнаружены останки некоей 41-летней Сабрины Пекхэм.

Обстоятельства смерти женщины установит следствие.

Полиция была вызвана на место происшествия в 13:50 по местному времени после сообщения о человеческих останках в канале.

Очевидец поведал, что шел на собеседование, когда заметил аллигатора с чем-то, что изначально выглядело как манекен в пасти.

- Я заметил, что во рту у него было тело - вроде нижней части туловища - поэтому, как только я это увидел, я побежал прямо в пожарную часть. Я впервые видел аллигатора в реальной жизни, поэтому я подумал, что это довольно круто, но как только я увидел, что это такое, я подумал: «Это что-то вроде манекена». Оно было бледным и белым, - рассказал он местному телеканалу Fox 13.

Страница по сбору средств была создана для погибшей ее семьей, которая сообщила, что на момент смерти женщина жила в лагере для бездомных недалеко от леса.

Власти заявили, что аллигатор был гуманно убит и извлечен из вод канала, прежде чем полицейская команда дайверов обнаружила останки Сабрины Пекхэм.

На кадрах новостей видно, как огромный аллигатор растянулся возле дороги в окружении полицейских и машин скорой помощи.

Судебно-медицинская экспертиза пока не установила причину смерти.

Жители близлежащих районов рассказали, что и раньше видели в этом районе маленьких аллигаторов, но животное такого размера было обнаружено впервые.