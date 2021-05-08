Во дворах домов ветеранов в Костанае организуют концерты

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Победы в рамках акции «Фронтовые бригады» аким города Костанай Кайрат Ахметов посетил ветерана Великой Отечественной войны Нурушева Дильдабека Сансыбаевича и поздравил его с этим светлым праздником, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

Во дворе многоэтажного дома, где проживает аксакал Дильдабек, была организована концертная программа. Начиная с 4 мая, подобные музыкальные поздравления с участием оркестра были представлены нашим ветеранам.

«Неумолим бег времени, все меньше остается живых участников и свидетелей событий военных лет. Наш долг - сберечь память о подвиге наших дедов и прадедов. В областном центре сегодня проживает 33 участника Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы ветеранам войны выплачено из местного бюджета по 1 млн тенге, кроме этого, ежемесячно выплачивается на бытовые нужды по 10 МРП. Самое главное - это душевная забота и внимание ветеранам с нашей стороны. Поэтому, старшему поколению нужно оказывать внимание не только в преддверии праздников, мы должны проявлять заботу о них постоянно», - отметил Кайрат Ахметов, поздравляя ветерана.

Ветеранам, прошедшим фронтовыми дорогами сквозь огонь и пламя, самозабвенно трудившимся в тылу, хорошо известна цена этой Победы. Их беспримерный подвиг навсегда останется в народной памяти, как образец высокого патриотизма и любви к Родине.

«В преддверии светлого праздника Победы от всей души желаю всем нашим аксакалам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и понимания родных и близких, благополучия, мирного неба над головой!», - заключил К. Ахметов.