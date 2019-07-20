Во дворах более 40 жилых комплексов принимают граждан полицейские столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице полицейские второй день принимают граждан в рамках акции «Приемная на дороге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

Для наибольшего охвата населения полицейские традиционно проводят прием граждан во внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов и частных секторов. Во дворах более 40 жилых комплексов развернули свою работу 34 мобильные группы. Участковые инспекторы полиции совместно с представителями КСК и управляющих организаций проводят прием жильцов на местах. Руководство и сотрудники Департамента полиции, осуществляют прием граждан с 09.00 утра до 19.00. Жители домов обращаются к полицейским по наболевшим вопросам.







Кроме того на 4 участках города на базе специально оборудованных автобусов граждане для решения вопросов без предварительной записи могут обратиться как к руководству департамента, так и к сотрудникам административной, миграционной и местной полиции.

С начала проведения акции за консультацией к стражам порядка обратилось около 800 граждан, полицейскими рассмотрено около 900 вопросов. Наиболее актуальными для граждан являются вопросы уплаты административных штрафов, по которым обратились около 400 человек. Также более 100 граждан обратились по вопросам регистрации транспортного средства, выдаче водительских удостоверений около 90 и миграционного законодательства около 40 граждан.





За время акции граждане выражали слова благодарности полицейским, которые помогли им в решении проблемных вопросов, которые удалось решить на местах.

Адреса проведения акции «Приемная на дороге» 19-20 июля:

- Территория ТРЦ «MEGA Silk Way» (ул. Акмешит, 55/23);

- Специализированный ЦОН (ул.20-40);

- ТРЦ «Рахмет» (пр. Б. Момышулы, 10);

- СК «Алатау» (пр. Тауелсиздик, 1/1).

Адреса проведения акции «Приемная во дворах» 19-20 июля:

ул. Армандастар д.23/1, ул. Кордай, 75, ул. К.Азербаева 6, К.Азербаева 10, ул.Петрова 1/1, ул. Маяковскаого 7, ул. Куйши Дина 25/1, Куйши Дина 25/2, ул. Ш.Кудайбердіұлы 25, ул. Кравцова дом 6, ул. Бараева, 14, ул. Кенесары дом 40 БЦ «7 континент», пр. Абая дом 101, ул. С.Рахимова 95 мечеть «Садуакаса Қажы Ғылмани», ул. Алаш шоссе, 32 рынок «Кок базар», ул. Акжол 31 ТЦ «Астыкжан», ул. Тайбурыл 7А, ул. Кеменгерулы дом 21, ЖК «Инфинити» ул. К. Батыра 40, ЖК. «Дипломат» ул. Сарайшык 34, Ул. 38ЖК «Ново Сити», конечная автобуса по ул. Аккум п. Заречный, ЖК «Жагалау» ул. Айтматова 36, ЖК «Сити Лайк» ул. Е-3 дом 7, п. Ильинка ул. Исатай Батыра, м-н «Алтай», ул.Джангельдина, д.16, ул.Мамбетова, д.16, ул.Желтоқсан, д.15, ул.Желтоқсан, д.27, ул.Уалиханова, д.27, пр.Республика д.48/1, ул.Потанина, д.3, ул.Потанина д.3/1, пр.Женис, д.66, ул.Гете, д.4, ул Гете д, 1, ул.Тлендиева, д.16/1, ул.Акан сери д.16, ул.Карталиснкая, д.18/1, ул.Аспара, д.2 Б, ул.Тлендиева, д.15/1, ул.Косшыгулулы, д.21, ул.Кубрина, д.23/1, ул. 187, д.3, ул.Сулукол, д.14, ул.Бабатайулы, д.1.



