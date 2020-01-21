Внутрисосудистые операции на печени начали делать в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане впервые проведены внутрисосудистые операции на печени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной специализированный медицинский Центра (ВК ОСМЦ).

В медицинском центре сообщили, что в больницу были э кстренно госпитализированы два пациента, 34 и 36 лет, с циррозом печени, портальной гипертензией с кровотечением из вен пищевода. По жизненным показаниям им срочно требовалась операция. Сложнейшие и высокотехнологичные операции врачи отделения рентген-эндоваскулярной хирургии проводили совместно с коллегами из госпиталя при Медицинском университете города Семей. Кроме того, за работой своих коллег наблюдали более 20 хирургов из других медорганизаций области.









Пациенты ранее поступали в стационар несколько раз, пережили несколько внутренних кровотечений, в больницу госпитализированы в тяжелом состоянии, медлить было нельзя,так как они могли погибнуть от кровотечения.

Приступая к операции, хирурги были уверены в своих силах. Минувшей осенью они стажировались по региональной программе акима ВКО по трехуровневой системе в лондонской клинике. Новая методика уже применяется и поставлена на поток как рутинная операция.

«Эти пациенты ожидают трансплантацию печени. Хотя данная процедура не лечит цирроз печени, но для больных с таким страшным недугом TIPS (трансяремное внутрипеченочное портокавальное шунтирование) — это способ продлить жизнь и дождаться трансплантации. Благодаря обучению мы поставили данную операцию в ряд вполне обыденных, доступных для жителей ВКО, тем самым продлевая жизни наших пациентов. Этот случай как раз показал, что мы готовы к такому уже сейчас», - рассказал интервенционный хирург ВК ОСМЦ Жандос Уап.

Отметим, что обе операции прошли успешно. На третий день пациенты были выписаны со значительным улучшением.

«Удивительно: даже шрама не осталось, только маленькая точка на шее - след от укола. Через пару дней он исчезнет вовсе. Спасибо нашим врачам», - поделился один из пациентов.

Стоит отметить, у прошедших врачей стажировку в Лондоне большие планы, они намерены расширить спектр высокотехнологичных операций - безразрезный доступ при операции на позвоночнике, эндовидеоскопические операции на позвоночнике, удаление опухолей гипофиза через нос, операции на позвоночнике с помощью нейронавигации, а также новое лечение паркинсонизма и эпилепсии.

«Глава региона много говорит о развитии медицинского туризма, и в последние годы мы чувствуем особенную поддержку. Пройденные стажировки и зарубежное обучение дают свои плоды - многие высокотехнологичные операции стали доступнее для жителей региона. Однако для развития высокотехнологичной нейрохирургической помощи в целом нашей больнице нужно обновлять оборудование и материально-техническую базу, и только тогда мы сможем развивать медицинский туризм в Усть-Каменогорске», - добавил Жандос Уап.

К слову, в прошлом году известный интервенционный радиолог из лондонской больницы Кингс-Колледж доктор Правин Педду приезжал в Усть-Каменогорск на конференцию и провел мастер-класс по данной технологии.

TIPS проводится через небольшой прокол в области шеи. Это одна из самых высокотехнологичных, эффективных эндоваскулярных операций. В областном центре выполнение этой сложнейшей операции ранее самостоятельно не проводилось.



