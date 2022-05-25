25 Мая 2022 22:44

Внутрипоселковые улицы отремонтировали в ряде районов Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в ряде районов завершены работы по среднему ремонту внутрипоселковых улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов», в селе Галкино Щербактинского района заасфальтированы 7 улиц, а в селе Сосновка – еще 3 улицы. Отремонтированы улицы села Береке Достыкского сельского округа зоны города Аксу, села Жолдкудык Алгабасского сельского округа этого же города. В селе Умут Апа Павлодарского района заасфальтирована одна улица.

«Качество проводимых работ - на строгом контроле Национального центра качества дорожных активов. Сотрудники центра регулярно выезжали на участки внутрипоселковых дорог, отбирали используемые дорожно-строительные материалы для проверки на качество», - пояснили в Центре.

Результаты проверок показали, что качество проведенных работ на этих объектах соответствует предъявляемым к ним требованиям. Существенных недостатков не выявлено.

«Все работы проведены в срок, а некоторые даже с опережением графика, что не отразилось на качестве работ», - подчеркнули в филиале наццентра.

Сейчас идут работы по среднему ремонту внутрипоселковых дорог села Сатпаева Баянаульского района. Асфальтовое покрытие внутрипоселковых автомобильных дорог проводится в селе Лозовое Успенского района. Близится к завершению средний ремонт внутрипоселковых и подъездной дороги села Мойылды города Павлодара.

Всего по реализации спецпроекта «Ауыл - ел бесігі» запланировано отремонтировать внутрипоселковые автомобильные дороги Павлодарской области протяженностью 68,8 км.