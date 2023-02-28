Внутриобластные маршруты подорожают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области увеличат тариф на внутриобластные перевозки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании общественного совета руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Баяхмет проинформировал, что принят проект постановления по повышению тарифа. Он одобрен общественным советом области, прошел обсуждение на портале открытых нормативно-правовых актов и ожидает согласования с депутатами областного маслихата.

«С 2017 года проводится работа по возмещению затрат перевозчиков, обслуживающих социально значимые маршруты. За это время расходы перевозчиков на содержание маршрутов увеличились в два-три раза. Повышение тарифа на две тенге за один километр позволит увеличить доходы перевозчика от продажи билетов, а высвободившиеся денежные средства направить на открытие новых социально значимых маршрутов в отдаленные районы области», - сказал М. Баяхмет.

В прошлом году на субсидирование 43 внутриобластных маршрутов выделили 802,5 млн тенге. В этом планируют субсидировать 46. Выделили 361 млн тенге. Дополнительная потребность в субсидиях составляет 566 млн тенге.

Регулярными автобусными сообщениями охвачены 83% сел, или 371 из 443, в которых проживают более 100 человек.