Внутрибольничные инфекции: можно ли заразиться в больнице и что нужно знать пациенту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Человек, который заболел, обычно идет в больницу, чтобы выздороветь. Однако не все могут предположить, что и в больнице можно заразиться инфекцией. Речь идет об инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи. Эксперты в сфере здравоохранения рассказали подробнее, насколько действительно можно заразиться какой-либо инфекцией в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Доктор медицины, биолог, научный популяризатор и руководитель сообщества врачей и ученых ОФ «MedSupportKZ» Ботагоз Каукенова, эксперт Алуа Искакова пояснили, что такое внутрибольничные инфекции.

«Внутрибольничные инфекции (ВБИ), или инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) – это любые болезни, которыми вы можете заразиться в больнице. И так как в больницу приходят болеющие люди, то и свои болезнетворные бактерии они приносят с собой. А так как бактерии - это живые организмы, то они могут селиться в определенных местах и «общаться» между собой, делясь знаниями, в том числе и как пережить «атаку» антибиотиками», - говорят эксперты.

Современное здравоохранение использует множество типов устройств и процедур для лечения пациентов и помощи им в выздоровлении.

Инфекции могут быть связаны с устройствами, используемыми в медицинских процедурах, такими как внутривенные или мочевые катетеры, или аппараты для искусственной вентиляции легких, использование которых является жизненно необходимым, к ИСМП также относятся инфекции в области хирургического вмешательства, в том числе с применением различных имплантатов. И несмотря на то, что эти аппараты спасают тысячи жизней каждый день, они обеспечивают легкий доступ для бактерий, минуя защитные барьеры организма, такие как кожа и слизистые оболочки.

«Внутрибольничные инфекции обычно выделяют в отдельную категорию, потому что из-за такого «общения» бактерии зачастую приобретают знания об устойчивости к определенным антибиотикам. Это могут быть: выработка специальных ферментов, которые разрушают антибиотик, изменение наружной оболочки бактерии, или даже способы «выплевывания» антибиотика, который уже попал внутрь бактерии. Эта устойчивость вырабатывается зачастую из-за постоянного и бесконтрольного использования антибиотиков в больницах», - пояснили специалисты.

ВОЗ выделяет 12 приоритетных микроорганизмов, для борьбы с которыми срочно требуется создание новых антибиотиков. Они разделены на три группы по уровню потребности в создании новых антибиотиков: крайне приоритетные, высокоприоритетные и средне приоритетные. Прогнозируется, что к 2050 году 10 миллионов человек будут ежегодно умирать от супер бактерий, резистентных к антибиотикам. Основным местом обитания этих супер бактерий являются организации здравоохранения.

«Одним из наиболее важных методов по контролю и предотвращению ИСМП является мытье рук с водой и мылом, или обработка спиртосодержащими антисептиками. Такие простые методы по-прежнему остаются наиболее важным средством поддержания личной гигиены и профилактики ИСМП и помогает спасти жизни, снизить заболеваемость и минимизировать расходы на лечение», - советуют эксперты.