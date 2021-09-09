Внутреннюю проверку проводят в ФК «Тобол»: футболист провалил допинг-тест

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Футбольный клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Об этом сообщается на сайте ФК «Тобол» , передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении пресс-службы клуба отмечается, что вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба.

«На данный момент идет внутренняя проверка, с целью определить каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста. Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» — «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана»,- говорится в сообщении..

Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами Казахстанской Федерации футбола с целью более тщательного изучения дела.