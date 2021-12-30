Внутренняя торговля – одна из самых реформируемых сфер – Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов подвел итоги года по внутренней торговле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook министра.

«Эта сфера приковывает повышенное внимание, потому что непосредственно затрагивает интересы каждого жителя страны. Мы все, так или иначе, являемся ее участниками, когда ходим по магазинам.

В уходящем году эта сфера стала одной из самых реформируемых. Основная цель изменений – сформировать прозрачную и удобную систему, которая бы исключала возможность неконтролируемого ценообразования.

МТИ еще несколько лет назад взяло курс на создание Национальной товаропроводящей системы, и в нынешнем году мы значительно продвинулись в этом направлении. Летом был заключен договор с консорциумом частных инвесторов, которые приступили к реализации первой фазы проекта по созданию НТС: условия государственно-частного партнерства предусматривают строительство/модернизацию, передачу и эксплуатацию семь ОРЦ. Мы надеемся, что в ближайшее время найдется частный инвестор и на следующие объекты. Всего же по планам создать в стране сеть из 24 ОРЦ уже к 2024 году.

Доступ к системе хранения, предпродажной подготовки, логистическим и торговым услугам на базе ОРЦ получат не только средние, но и, что очень важно, мелкие сельхозтоваропроизводители.

Подключение мелких фермеров и личных подсобных хозяйств к интегрированной торговой сети (а мы рассчитываем, что со временем к НТС присоединятся и частные оптово-распределительные центры) позволит облегчить им доступ и на внутренний рынок и, что немаловажно, на экспорт. Я уже не раз говорил, что мелкотоварное производство не позволяет обеспечить запросы торговых сетей как наших, так и зарубежных. Укрупнение партий на базе ОРЦ изменит ситуацию.

Параллельно с созданием сети внутренних ОРЦ мы стимулируем наш бизнес на строительство аналогичных центров у ближайших соседей: в Кыргызстане и Узбекистане. Это обеспечит гарантированное поступление оттуда овощей и фруктов в наше межсезонье. Такие торговые связи в конечном итоге должны будут привести к состыковке наших национальных товаропроводящих систем.

И вся эта цепочка ценообразования и товарных запасов будет оцифрована. У фермера появится возможность обратной связи через Единую автоматизированную информсистему по потребностям в плодоовощной продукции, объемах, качестве, сроках поставки. Это позволит ему формировать стоимость своей продукции и через электронную торговую площадку предложить свою оптовую конкурентную цену.

Но вместе с тем будет исключена вероятность чрезмерного завышения маржи любыми структурами на пути от поля до прилавка. Что, в конечном итоге, обеспечит снижение стоимости товара для конечного покупателя.

Плюсом к этому будет обновленная в уходящем году система товарных бирж. Мы разделили их на два вида (вывели в отдельную категорию торгующих только нестандартизированными товарами), соответственно изменив требования к каждому из них. Законом запретили дискриминацию по аккредитации брокеров и дилеров и упростили условия доступа товаропроизводителей на биржи. Свободная конкуренция и открытая борьба также отразится на ценах на товары.

С нынешнего года Минторговли стал координирующим госорганом по вопросам сдерживания роста цен, в первую очередь, на социально значимые товары. Мы тесно работаем с другими ведомствами - Минсельхозом, акиматами, Агентством по защите и развитию конкуренции. Всего в стране для стабилизации цен применялось 39 мер: от закупа в стабфонды и выделение льготных займов под форвардные закупы до контроля соблюдения 15%-ной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. Они принесли свои результаты. Нам удалось не только остановить рост цен, но в декабре обеспечить их снижение.

Совершенствование торговой системы продолжается. Я рад, что наша работа находит поддержку у бизнеса. Более того, предприниматели разных сфер активно подключены к этому процессу и большинство принимаемых нами решений основаны на рекомендациях деловых кругов. Убежден, что в следующем году работа пойдет еще активнее», - написал Бахыт Султанов.