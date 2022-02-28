Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономист Галымжан Айтказин прокомментировал ситуацию на финансовом рынке, в частности высказал свое мнение касательно колебания курса тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отношения между Россией и Западом складываются неоднозначно, ситуация только усугубляется. Не замечается ни одного фактора, похожего на прогресс. Вследствие чего рубль снова упал. Помимо обменных пунктов, спрос на доллар вырос и в приложениях банков. Мы видим, как все это влияет на тенге. В целом мы не можем разорвать отношения с Россией, когда нам захочется, потому что у нас крепкие торговые связи. Такие решения будут неэффективными для обеих сторон. Нужно это понимать. Это непростая задача, диапазон торговых отношений очень велик. Мгновенно влияет на экономику», - прокомментировал эксперт.

По словам эксперта, сейчас не нужно создавать сверхпанику и ждать стабилизации курса тенге.

«Национальный банк также пытается установить наиболее выгодный курс. Ситуация на финансовом рынке остается сложной. Можно даже назвать, особой ситуацией. Обменные пункты временно приостанавливают свою деятельность. Потому что в KASE пока нет данных. Если, воспользовавшись ситуацией, они перейдут к спекуляциям, согласно законодательству будут привлечены к ответственности. Сейчас много разговоров о теневых спекуляциях на валютном рынке. Нужно посмотреть на Международный валютный рынок, чтобы понять это. Например, на Forex торгуют по всему миру. Будет неправильно, если скажем, что несколько человек создают там спекуляцию. Поэтому основная часть давления, которое выпало на долю тенге, напрямую связана с ситуацией на внешнем рынке. Возможно, у KASE есть спекулятивные действия. Но сейчас мы видим, что рыночный фактор делает свое», - отметил Галымжан Айтказин.

Спикер также сказал, что каждый сам решит, стоит ли в такой ситуации покупать иностранную валюту или недвижимость.

«Внутренняя паника населения оказывает давление на банки», - добавил он.