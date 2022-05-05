5 Мая 2022 19:00

Внутренний турпоток в Китае упал на 30%

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На фоне новой вспышки коронавируса и связанных с ней ограничений внутренний туристский поток в Китае на первомайские праздники упал на 30% относительно результатов 2021 года. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

За пятидневные майские выходные (с 30 апреля по 4 мая) было совершено 160 млн внутренних туристических поездок по Китаю. Снижение зафиксировано на уровне 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Доходы от внутреннего туризма в период первомайских праздников упали на 43%, составив 64,68 млрд юаней или около $9,8 млрд.

Новая вспышка коронавируса в Китае сказалась на доступности и посещаемости туристических мест. На первомайские праздники в стране был открыт 61% туристических объектов категории «А». Значительно снизился турпоток в ряде живописных мест провинций Сычуань и Чжэцзян. Средняя заполняемость отелей в г.Санья на острове Хайнань упала на 60%.

По данным ведомства, пандемия коронавируса изменила предпочтения китайских туристов, которые все больше выбирают сельский туризм (сбор цветов и фруктов), барбекю и пикники. В последнее время наблюдается рост цен на проживание в пригородных гостевых домах и гостиницах.

Пользуются популярностью такие туристические инновационные продукты, как «облачный туризм», «облачная выставка» и «облачное шоу». В этих целях власти ряда китайских провинций привлекают блогеров, гидов, фотокорреспондентов для организации онлайн-трансляций с известных туристических мест.