23 Мая 2022 10:28

Внутренний туризм в Казахстане восстановился - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внутренний туризм в РК восстановился и обогнал «докоронакризисные» показатели, однако выездной всё ещё очень далёк от уровня до пандемии, передает МИА Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК провело по итогам 2021 года общегосударственное выборочное статистическое наблюдение 21 тыс. домашних хозяйств по расходам на поездки.

По данным исследования, численность внутренних посетителей, совершивших поездки, составила 9 млн человек — на 12,6% больше, по сравнению с 2020 годом, и на 4,8% — по сравнению с «докоронакризисным» 2019-м. Численность выездных посетителей составила 878,8 тыс человек — на 8,3% больше, по сравнению с 2020 годом, но при этом сразу в 3,4 раза меньше, по сравнению с «докоронакризисным» 2019-м.

Чаще всего казахстанцы путешествуют как по РК, так и за пределы страны с личными целями. Так, поездки с личными целями внутри РК совершили 8,5 млн человек, 4,4 млн из которых посещали друзей и родственников, 2,3 млн ездили в отпуск и на отдых, 753,4 тыс. человек посещали магазины, и т. д.

Среди выездных посетителей поездки с личными целями совершили 741,4 тыс. человек, 390,9 тыс. из которых отправились в отпуск и на отдых, 265,5 тыс. посещали друзей и родственников, 38,4 тыс. человек уезжали для лечебных и оздоровительных процедур, и т. п.

С деловыми и профессиональными целями отправлялись в поездки 527,8 тыс. внутренних посетителей и 137,5 тыс. выездных.

Расходы домохозяйств РК на поездки в 2021 году составили 524,9 млрд тенге — сразу на 31,9% больше, по сравнению с 2020-м, но на 13,1% меньше по сравнению с докоронакризисным» 2019 годом.

Расходы домохозяйств в сегменте выездного туризма выросли почти в полтора раза, составив 157,6 млрд тенге, при этом, по сравнению с 2019 годом, они сократились почти в два раза.

Расходы на внутренний туризм за год выросли на 26,2%, до 367,2 млрд тенге. Более того, по сравнению с 2019 годом, также был отмечен рост на 18,6%.

На долю внутреннего туризма в расходах домохозяйств на поездки пришлось 70%. Расходы по внутреннему туризму в личных целях составили 333,1 млрд тенге, в деловых и профессиональных — 34,1 млрд тенге.

Большая часть расходов домохозяйств по выездному туризму пришлась на расходы до поездки, то есть ещё на территории Казахстана — 102 млрд тенге, из которых на путешествия с личными целями было израсходовано 90,5 млрд тенге, с деловыми и профессиональными — 11,6 млрд тенге. Непосредственно в ходе поездки, то есть уже за пределами Казахстана, расходы составили 55,6 млрд тенге, из которых 47 млрд тенге — на личные цели, 8,6 млрд тенге — на деловые и профессиональные.