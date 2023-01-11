Внутренний товарооборот составил 44,3 трлн тенге за 11 месяцев 2022 года в РК

11 Января 2023, 16:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внутренний товарооборот за 11 месяцев 2022 года составил 44,3 трлн тенге. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сравнении с аналогичным периодом (товарооборот) 2021 года вырос на 19,7%. Вырос и объем привлеченных инвестиций - на 38,2%», - сказал Серик Жумангарин.

Вместе с тем глава Минторговли отметил, что в 2022 году в стране отмечена рекордная продовольственная инфляция – 25,3%, рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 22,7%.

«При этом значительный рост цен пришелся на период с февраля по апрель +13,7%. Основные причины – изменение геополитической ситуации, ослабление курса национальной валюты и введение санкций и контрсанкций», - пояснил Серик Жумангарин.