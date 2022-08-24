Внутренний госаудит выявил нарушения почти на 512 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента цифровизации и государственных услуг Министерства финансов РК Еркин Беркешев сообщил о проведенном ведомством госаудите, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента запуска электронного аудита проведено около 1 600 аудиторских мероприятий, с охватом 717,4 млрд тенге. Сумма нарушений составила 511,8 млрд тенге», - сказал Еркин Беркешев на брифинге в СЦК.

По его словам, доля аудиторских мероприятий в 2021 году, проведенных дистанционно, составила 31,2% от общего количества аудиторских мероприятий.

«Помимо этого, необходимо отметить модуль «Система управления рисками». Модуль предназначен для определения перечня государственных объектов, подлежащих аудиту. На сегодняшний день в модуле реализованы 64 индикатора риска», - отметил спикер.

«В целом цифровизация деятельности министерства позволит проводить превентивный аудит на каждом этапе исполнения бюджета, а это планирование, кассовое исполнение, ведение учета и формирование бюджетной и финансовой отчетности», - добавил Е. Беркешев.