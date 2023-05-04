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Внутренний анализ коррупционных рисков проведут в ТОО «СК-Фармация»

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Мая 2023, 14:36
Внутренний анализ коррупционных рисков проведут в ТОО «СК-Фармация»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 23 мая по 3 июля 2023 года в ТОО «СК-Фармация» будет проводиться внутренний анализ коррупционных рисков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «СК-Фармация» будет проведен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и коммуникаций»;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и коммуникаций».


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