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Внутренний анализ коррупционных рисков начали в Минтруда

Ринат Дусумов
5 Апреля 2023, 21:15
Внутренний анализ коррупционных рисков начали в Минтруда Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защите населения РК в соответствии с законом «О противодействии коррупции» начался внутренний анализ коррупционных рисков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, анализу подвергнутся нормативно-правовые акты и организационно-управленческая деятельность структурных подразделений ведомства. Проверка будет проводиться в соответствии с графиком, утвержденным приказом министра труда и социальной защиты населения РК.

По итогам проделанной работы, уполномоченные на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков подготовят аналитическую справку, на основе которой будут приняты меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.


Коррупция   Минтруда РК  
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