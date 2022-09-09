Внутренние факторы оказывали преимущественное влияние на валютный рынок – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За август курс тенге укрепился на 1%, до 472,29 тенге. Продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат способствовали умеренному укреплению обменного курса тенге. Таким образом, внутренние факторы оказывали преимущественное влияние на валютный рынок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова проинформировала об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков в августе.

«Динамика на внешних рынках в течение месяца была неоднозначной и разнонаправленной. В начале августа фактор геополитики стал доминантным для динамики финансовых рынков в связи с визитом спикера США на остров Тайвань. Напряженность в отношениях между США и КНР вызвала бегство инвесторов из рисковых активов. Это привело к укреплению курса доллара США и росту цен на золото», - сообщила заместитель председателя Нацбанка.

Вместе с жесткой риторикой ФРС США приверженность к повышению ставок показали Банк Англии и ЦБ Австралии. Регуляторы увеличили ставки на 50 б.п. ЕЦБ также известил о готовности к очередному существенному повышению ставки на следующем заседании.

«Таким образом, на фоне рисков удорожания денежных условий волатильность вернулась на рынки акций. После впечатляющего роста в июле по итогам августа индекс MSCI World снизился на 4,3%», - констатировала А. Молдабекова.

Нефтяные котировки в августе также упали на 12,3%. Это произошло на фоне признаков замедления мирового промышленного производства и рисков дальнейшего повышения ставок ведущими центральными банками.

В начале сентября нефтяные котировки немного выросли до 95 долларов США. Это произошло на фоне неожиданного решения ОПЕК+ снизить добычу на 100 тыс. баррелей в октябре.

«Субъекты квазигоссектора продали через БВУ 469,5 млн долл. США. На фоне сбалансированности рынка валютные интервенции Национальным банком не проводились. Осуществление трансферта из Нацфонда в бюджет было обеспечено тенговыми поступлениями, поэтому продаж валютных активов НФ не требовалось», - сообщила зампред Национального банка Алия Молдабекова.

По предварительным данным, объем золотовалютных резервов по состоянию на конец месяца составил 32,7 млрд долларов. В августе произошло небольшое снижение – на 131 млн долларов. Это было связано с уменьшением цен на драгоценный металл на 2,6%, до 1712,40 долларов за тройскую унцию. Котировки золота по-прежнему остаются под давлением на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США.

«Стоит отметить, что в значительной степени снижение золотого портфеля было нивелировано ростом валютной части ЗВА за счет притока средств БВУ на валютные счета в Нацбанке», - отметили в Нацбанке.

Согласно предварительным данным, по итогам августа объем валютных активов Национального фонда составил 53,8 млрд долларов, увеличившись за прошедший месяц на 500 млн долларов.

«В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 384 млрд тенге в виде трансфертов. Основная часть трансфертов была выделена за счет тенговых поступлений в фонд в размере порядка 338 млрд тенге, а также за счет остатка на тенговом счете Национального фонда. Таким образом, как было указано ранее, в прошедшем месяце Национальный Банк не осуществлял продажу валютных активов Нацфонда на внутреннем валютном рынке. При этом валютные поступления в фонд в августе составили 1,76 млрд долларов», - сообщила А. Молдабекова.

Инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца находился в негативной зоне. При этом долгосрочная доходность Нацфонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,05%.

«На мировом валютном рынке сложились ожидания по вероятному дальнейшему укреплению позиций доллара США после выступления главы ФРС США на симпозиуме в Джексон-Хоул. Регулятор США пока не видит необходимости снижать темпы повышения ставок. Это решение, возможно, продолжит глобальное укрепление курса доллара США и окажет негативное влияние на валюты развивающихся рынков. Касательно рынка нефти аналитики разделились во мнениях. Некоторые экономисты, в частности Goldman Sachs, ожидают продолжения роста цен на нефть. По их мнению, стоимость черного золота будет расти из-за увеличения спроса после карантинных мер и использования нефти в качестве замены дорожающего газа», - сказала заместить председателя Нацбанка.

При этом, учитывая текущую динамику, аналитики несколько скорректировали свой прогноз цены на конец года со 130 до 125 долларов США за баррель. Наиболее пессимистические прогнозы остаются на уровне 85 долларов США за баррель на фоне рисков рецессии.