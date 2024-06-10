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    00:57, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Внук обокрал родную бабушку в Кокшетау

    деньги портмоне
    Фото: pixabay.com

    В Кокшетау родную бабушку обокрал 23-летний внук, приехавший к ней в гости. Женщина лишилась 850 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в полицию обратилась 83-летняя жительница Кокшетау. Женщина пожаловалась на то, что кто-то похитил у нее золотые изделия и денежные средства. Сумма ущерба составила 850 тыс. тенге.

    - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции задержали родственника потерпевшей, который дал признательные показания. Выяснилось, что 23-летний внук заявительницы познакомился со своей бабушкой и отцом сравнительно недавно, после рассказа матери об их существовании. Приехав в гости из другой области, молодой человек быстро вошел в доверие к новым родственникам, - проинформировали в ведомстве.

    Кстати, родственники даже помогли парню закрыть имеющиеся долги, однако этого ему оказалось мало. Внук решил присвоить также деньги и золото, которые он увидел в квартире.

    - В настоящее время вещественные доказательства изъяты. Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража», - резюмировали в ведомстве.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Происшествия Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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