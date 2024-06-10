Внук обокрал родную бабушку в Кокшетау

В Кокшетау родную бабушку обокрал 23-летний внук, приехавший к ней в гости. Женщина лишилась 850 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в полицию обратилась 83-летняя жительница Кокшетау. Женщина пожаловалась на то, что кто-то похитил у нее золотые изделия и денежные средства. Сумма ущерба составила 850 тыс. тенге.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции задержали родственника потерпевшей, который дал признательные показания. Выяснилось, что 23-летний внук заявительницы познакомился со своей бабушкой и отцом сравнительно недавно, после рассказа матери об их существовании. Приехав в гости из другой области, молодой человек быстро вошел в доверие к новым родственникам, - проинформировали в ведомстве.

Кстати, родственники даже помогли парню закрыть имеющиеся долги, однако этого ему оказалось мало. Внук решил присвоить также деньги и золото, которые он увидел в квартире.