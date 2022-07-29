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Внучка президента Байдена выйдет замуж на Южной лужайке Белого дома
29 Июля 2022 11:33

Внучка президента Байдена выйдет замуж на Южной лужайке Белого дома

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Свадьба Наоми Байден, старшей внучки президента Джо Байдена, состоится осенью на Южной лужайке Белого дома – впервые с 2013 года Белый дом проведет бракосочетание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

28-летняя Наоми Байден в четверг написала в Twitter: «Мы, наконец, выяснили, где будет проходить церемония ... мы поженимся на Южной лужайке! Не могу передать словами, как я взволнована!».

Помощники ранее объявили, что внучка президента Байдена и ее 25-летний жених Питер Нил, оба по профессии адвокаты, устроят прием в Белом доме 19 ноября.

Представители администрации президента заявили, что семья Байденов покроет расходы на прием, и мероприятие будет проведено по традициям свадебных торжеств, которые проходили при предыдущих администрациях.

Наоми Байден и Питер Нил познакомились около четырех лет назад. Нил сделал предложение внучке президента США в долине Джексон-Хоул штата Вайоминг в сентябре прошлого года.

В Белом доме было задокументировано 18 свадеб и четыре приема, по данным Исторической ассоциации Белого дома. Последняя церемония состоялась в 2013 году при президенте Бараке Обаме, когда женился его фотограф Пит Соуза. Последний прием состоялся в 2008 году в честь дочери президента Джорджа Буша – Дженны Буш перед ее свадьбой с Генри Хагером на семейном ранчо Бушей в штате Техас.

Известно, что свадьбы проходили в Розовом саду, но не было отмечено ни одного бракосочетания на Южной лужайке Белого дома.


Фото: abcnews.go.com


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