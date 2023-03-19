Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Внимательно отслеживаем каждый вопрос – руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Марта 2023, 14:10
Внимательно отслеживаем каждый вопрос – руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 350 наблюдателей от миссии БДИПЧ ОБСЕ наблюдают за выборами в Казахстане. Об этом сообщил руководитель миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по надзору за выборами Оуэн Мерфи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы начали процесс наблюдения в феврале. С тех пор мы принимаем во внимание и отслеживаем каждую проблему. Около 350 наших наблюдателей работают во всех регионах Казахстана. Мы будем здесь до конца этого месяца. Ведь после выборов может быть подана жалоба. Будем продолжать работу по независимому изучению этих вопросов», - заявил Оуэн Мерфи журналистам.

По его словам, завтра будут подведены предварительные итоги избирательного процесса.

«Завтра мы совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ объявим предварительные итоги нашей работы. Сейчас наши наблюдатели в каждом регионе делятся оперативной информацией. Поэтому мы подведем предварительные итоги завтра», - добавил О. Мерфи.

Напомним, в Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

19 января 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Теперь 70% депутатов Мажилиса избираются по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, проходят и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане голосуют только за кандидатов по одномандатным округам. Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам.


ОБСЕ   Выборы   Выборы в Мажилис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции