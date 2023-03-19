Внимательно отслеживаем каждый вопрос – руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 350 наблюдателей от миссии БДИПЧ ОБСЕ наблюдают за выборами в Казахстане. Об этом сообщил руководитель миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по надзору за выборами Оуэн Мерфи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы начали процесс наблюдения в феврале. С тех пор мы принимаем во внимание и отслеживаем каждую проблему. Около 350 наших наблюдателей работают во всех регионах Казахстана. Мы будем здесь до конца этого месяца. Ведь после выборов может быть подана жалоба. Будем продолжать работу по независимому изучению этих вопросов», - заявил Оуэн Мерфи журналистам.

По его словам, завтра будут подведены предварительные итоги избирательного процесса.

«Завтра мы совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ объявим предварительные итоги нашей работы. Сейчас наши наблюдатели в каждом регионе делятся оперативной информацией. Поэтому мы подведем предварительные итоги завтра», - добавил О. Мерфи.

Напомним, в Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

19 января 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Теперь 70% депутатов Мажилиса избираются по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, проходят и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане голосуют только за кандидатов по одномандатным округам. Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам.