Вниманию иностранных граждан, находящихся в Казахстане

В связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в Казахстане Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан приняла решение продлить визы и рабочие разрешения для зарубежных граждан, находящихся в РК до 20 апреля 2020 года, а также продлить на 30 дней сроки пребывания зарубежных граждан, въехавших на территорию РК по ранее действовавшему положению о безвизовом режиме для 57 стран.

Соответственно, по отношению к данным категориям иностранных граждан не будут приниматься административные меры.

