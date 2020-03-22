Новости
Вниманию иностранных граждан, находящихся в Казахстане
22 Марта 2020 15:16
Поделиться:
Новости по темеО работе торговых объектов в режиме ЧП МВД напоминает, что с полуночи в карантинных городах будут максимально ограничены въезды и выезды Как живёт Карагандинская область при режиме ЧП: 21 марта
В связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в Казахстане Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан приняла решение продлить визы и рабочие разрешения для зарубежных граждан, находящихся в РК до 20 апреля 2020 года, а также продлить на 30 дней сроки пребывания зарубежных граждан, въехавших на территорию РК по ранее действовавшему положению о безвизовом режиме для 57 стран.
Соответственно, по отношению к данным категориям иностранных граждан не будут приниматься административные меры.
Ключевые слова: Коронавирус в РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Столичные полицейские совместно с волонтерами выявили незаконные случаи продажи масок и антисептиков
- Казахстан продлит визы и рабочие разрешения для иностранцев до 20 апреля
- В Алматы отсрочили период оплаты за вывоз мусора
- 57 случаев коронавируса: зарегистрирован еще один заболевший в Алматы
- Акимат Нур-Султана внедрил приложение, позволяющее сократить время регистрации на блокпостах
- 18 санитарных постов в срочном порядке установили в районах Алматинской области и Талдыкоргане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047